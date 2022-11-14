«Я не поважаю тренера, мене зрадили»: Криштіану Роналду дав скандальне інтерв'ю про своє перебування у «МЮ»

Португалець Криштіану Роналду, який виступає за «Манчестер Юнайтед» із серпня 2021 року, вкрай незадоволений своїм нинішнім становищем у манкуніанському клубі.

Зірковий футболіст вирішив винести сміття з хати та дав 90-хвилинне інтерв'ю телевізійному шоу Пірса Моргана, яке вже встигли охрестити «найбільш вибухонебезпечним з усіх, які будь-коли давав португалець» й уривки з якого опублікувало видання The Sun.

«Я не поважаю головного тренера Еріка тен Хага, оскільки він не поважає мене, — зазначив Криштіану Роналду. — Якщо ж у тебе немає поваги до мене, то я ніколи не поважатиму тебе. «Манчестер Юнайтед» зрадив мене, фактично зробив цапом-відбувайлом.

Фанати мають право знати правду. Я хочу найкращого для клубу, тому й повернувся сюди. Але тут відбуваються речі, які не дозволяють «МЮ» досягти рівня «МанСіті», «Ліверпуля», а зараз ще й «Арсеналу».

Прогрес клубу нульовий. З того часу, як пішов сер Алекс Фергюсон, я не бачу жодних змін, нічого не змінилося. І зараз сер Алекс краще, ніж будь-хто інший, розуміє, що клуб не на тому шляху, на який заслуговує".

Кріштіану Роналду з Пірсом Морганом

Додамо, що цього сезону Роналду провів за «Манчестер Юнайтед» у всіх турнірах 16 матчів, у яких забив 3 м'ячі (для порівняння — минулого сезону було 39/24), а зараз у складі збірної Португалії, з якою не вийшов до «фіналу чотирьох» Ліги націй, готується до п'ятого у своїй кар'єрі чемпіонату світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джорджина Родрігес розповіла історію знайомства з Роналду.

175

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram