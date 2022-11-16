Близнюки та Риби можуть зробити сьогодні велику помилку, Лев має шанс покращити фінансове становище: гороскоп на 16 листопада 2022 року

Сьогодні — 22-й місячний день, Місяць знаходиться у знаку зодіаку Лев. Астрологи називають його енергетично сприятливим.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку 16 листопада пропонує slovofraza.com.

Овен

День сприятливий для звернень до начальства, урядових установ, громадських та правових організацій. На вас чекають ділові та особисті побачення, а також оформлення важливих паперів. Ваша наполегливість та ділова активність допоможе подолати перешкоди та призведе до високих результатів. У жодному разі не відступайте назад і не йдіть на компроміс. Гарний день для подорожей та прогулянок.

Телець

Поспішність або недипломатичність при зверненні до урядових установ, громадських організацій або до начальства може негативно позначитися на просуванні до мети. Будьте уважні у комерційних операціях, під час роботи з документами та цінними паперами.

Близнюки

Перша половина дня виявиться сприятливою для вирішення важливих питань, великих придбань, комерційних угод. Однак слід бути обачним та не допускати марнотратства — ймовірний обман. У другій половині дня можливі неприємності, які заберуть у вас багато сил або ґрунтовно зіпсують настрій.

Рак

Сьогодні корисні спілкування у колективі, групові заняття, спільна робота чи активний відпочинок серед однодумців. Жінки-Раки зможуть блиснути в суспільстві, продемонструвати всі свої таланти та здібності. Не виключено нове захоплення, яке, на жаль, буде короткочасним. Чоловікам-ракам зірки рекомендують звернути увагу на своє здоров'я: можливі загострення хронічних захворювань, травматизм, нещасні випадки. Не зловживайте спиртними напоями.

Лев

День сприятливий для початку будь-якої важливої справи, використання та переробки інформації. Раціонально використовуючи свої силу та енергію, ви зможете змінити на краще свій авторитет або покращити фінансове становище.

Діва

Більшість ваших як особистих, так і громадських справ будуть пов'язані з фінансами, з купівлею-продажем рухомого та нерухомого майна. Цей день є сприятливим для придбань, покупок, комерційних операцій.

Терези

Сприятливий день для комерційних операцій, ділової активності, творчих пошуків, кохання та сімейних відносин. Приготуйтеся до серйозних змін у житті. Не проґавте свій шанс — спробуйте здійснити давні бажання.

Скорпіон

Ваш життєвий потенціал перебуватиме сьогодні на висоті. Нові справи будуть успішними, проте нерішучість чи втручання стороннього можуть негативно вплинути на результат. Імовірні романтична зустріч із давньою симпатією чи інтимні стосунки з близькою людиною, які надовго залишаться в пам'яті.

Стрілець

Сприятливий день. У справах виявите творчий підхід, нестандартний погляд на речі, прислухайтеся до інтуїції. Цілком імовірно, що відкриються нові джерела заробітку. Не виключено, що з'являться нові партнери або впливові покровителі, за допомоги яких ви зможете знайти вихід із скрутної ситуації. Будьте обережні в іграх з великими домашніми тваринами.

Козеріг

Один із найсприятливіших у комерційному плані днів, коли можлива реалізація всіх ідей, задумів та починань, що накопичилися за попередній час. Обдумані дії та рішучість у вчинках принесуть успіх. Не виключені зіткнення із противниками, сварки з колегами. Вдалі всі справи, навіть ризиковані.

Водолій

Сприятливий день, який дозволить розширити перспективи діяльності, переосмислити набутий досвід. Сьогодні настав саме той час, коли варто розпочати роботу над здійсненням давнього ділового проекту, до якого ніяк не доходили руки. Це дасть належні плоди. Врахуйте, що зараз запорука успіху — ваше близьке та дальнє оточення.

Риби

У сфері професійної діяльності ймовірний успіх, однак зірки застерігають від прагнення за будь-яку ціну виділитися або поставити свою думку вище за думку інших — ймовірна помилка, яка може спричинити фінансові втрати або падіння авторитету.

Гороскоп для всіх знаків на поточний тиждень «Тільцям настав час почути внутрішній голос, а Левам знадобиться сила: гороскоп на тиждень 14 — 20 листопада» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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