Астрологи дали поради на тиждень — із понеділка, 14 листопада, до неділі, 20 листопада, звернувши увагу на моменти, які потрібно врахувати, щоб уникнути неприємностей. Або ж навпаки, не прогаяти свій шанс.

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Овен

У Овнів останні дні тижня можуть стати дещо сумбурними. Щоб кожний ранок був добрим, важливо пам'ятати про чотири прикмети щасливого дня. Вони допоможуть розпочинати день із позитивної ноти та залишатися продуктивними протягом усього часу. У ці сім днів у житті Овнів може статися багато цікавих та важливих, а також не завжди приємних речей. Не виключено, що нічні світила породять в умах цих людей ілюзію незворотності того, що відбувається, але це не більше ніж страх. Не треба думати про негатив, щоб не втратити успіх.

Телець

Тільцям у період з 14 по 20 листопада варто навчитися довіряти внутрішньому голосу. Так, Венера ослабне 16 числа, але наступного дня Меркурій не допустить послаблення інтуїції цих людей. Ця планета буде зацікавлена в тому, щоб Тільці досягли успіху у всіх напрямках. Якщо раптом в оточенні будуть люди, які після помилок підуть безкарними, не варто нікого повчати і не варто нікому мстити. Астрологи радять Тельцям сфокусуватися виключно на своєму житті та не намагатися нести справедливість. Це буде зайвою тратою часу та сил.

Близнюки

Близнюкам, які нещодавно перейшли дорогу якійсь людині або навіть кільком людям, варто бути уважнішими, оскільки ображені та залишені в дурнях особистості так просто цього не залишать. Можливо, Близнюкам захочуть помститися, і вдалий момент настане. У другій половині тижня астрологи радять Близнюкам долучитися до прекрасного — як відпочинок вибирати перегляд цікавих фільмів, читання книг, відвідування музеїв та виставок.

Рак

Ракам у період з 14 по 20 листопада вдасться залучити до свого життя потрібні речі, події та людей. Раки з високою ймовірністю отримають те, про що мріють, але ослаблення Венери 16 числа може спровокувати якийсь відкат, в результаті якого Раки можуть все втратити. Потрібно пильнувати і не ризикувати, тоді успіх вдасться закріпити. Якщо щось не виходить, це говорить лише про одне — важливо змінити тактику та спробувати подивитися на ситуацію під іншим кутом.

Лев

Левам у ці сім днів знадобиться сильна енергетика. Представникам цього знаку астрологи радять набратися терпіння, оскільки в дні переходу Венери та Меркурія 16 та 17 числа можуть відбуватися не найприємніші речі. Ані в роботі, ані в коханні Левам не варто відключати раціоналізм. Ризики зараз не приведуть ні до чого доброго. Нічні світила будуть закликати цих людей до сміливості, порядності, працьовитості та відповідальності у всіх її проявах.

Діва

Діви, які застрягли в життєвому глухому куті і не знають що їм робити, цього тижня знайдуть впевненість у собі і зрозуміють, в якому напрямку їм далі рухатися. Всесвіт допоможе цим людям розставити пріоритети та усвідомити своє місце. Перехід Меркурія в Стрільця запустить потрібні механізми, адже це планета-покровитель для Дів. Важливо вірити у себе і не припиняти рухатись до мети. Не виключено, що ці люди зможуть нарешті почати дивитися на життя не через лаштунки, а зі сцени.

Терези

У Терезів почнеться не найпростіший час з 16 числа. Незважаючи на ослаблення планети-покровителя, у Терезів все одно продовжать з'являтися нові ідеї, причому багато з них виявляться дуже цікавим і життєздатним. Чарівність та привабливість цих людей теж постраждають, але лише тимчасово. Настав час сфокусуватися на важливих справах у домі та постаратися позбутися боргів, виконати дані раніше обіцянки.

Скорпіон

Скорпіони цього тижня часто припускатимуться типових для них життєвих помилок, особливо 16 та 17 числа. Перехід Венери в Стрільця буде болючим, але з іншого боку, негатив від цієї планети не відчуватиметься так, як іншими знаками. Багатьом Скорпіонам вдасться обійти всі негаразди. Астрологи відзначають, що в середині тижня у людей цього знаку зодіаку може з'явитися дивне відчуття, що все, що відбувається, вже було раніше. Це дежа-вю не варто розглядати як якесь погане знамення. Скоріше це просто побічний ефект від зміни знака Меркурієм.

Стрілець

Стрільцям нічні світила у ці сім днів можуть відкрити майбутнє. Наприклад, деякі з цих людей зможуть частіше бачити пророчі сни, а в інших загостриться інтуїція. Вони будуть дуже точними. Ключем, що відчиняє двері до успіху в будь-якій із сфер, зараз можна вважати наполегливість. Якщо хочеться досягти успіху у справах, доведеться більше працювати. Якщо захочеться збудувати чи зміцнити відносини, потрібно буде стати більш відкритими. Все вийде, якщо не сидіти на місці склавши руки.

Козеріг

Козерогам нічні світила допоможуть вирішити їхні кармічні завдання. Особливо це стосується Меркурія, який наприкінці тижня зробить так, що ці люди зрозуміють простий факт — вирішення всіх проблем було на поверхні і весь час було чимось очевидним. Нехай і не без зусиль, але Козероги досягнуть поставлених цілей та завдань. Ознакою появи чогось важливого в житті для них стане якийсь внутрішній дисонанс і душевний хаос. Не треба боятися цього, адже нескінченний потік думок часом приносить користь у вигляді осяянь.

Водолій

Ці люди зможуть отримати відповіді на питання, що їх цікавлять, про життя, долю, майбутнє і минуле. Своєрідність та незвичайний характер Водоліїв можуть відлякати від них нових людей, тому важливо бути простіше і не нав'язувати нікому своїх правил. Можливо, минулого тижня в житті цих людей з'явилося багато ворогів. Якщо Водолії втомилися від нескінченних баталій із недоброзичливцями, то, можливо, настав час викинути білий прапор та розпочати переговори.

Риби

Риби в період з 14 по 20 листопада можуть частіше замислюватися про те, де і як знайти щастя. Можливо, що Риби зможуть його нарешті знайти. У боротьбі за щастя всі засоби хороші, тому важливо діяти рішуче, сміливо. Усі поточні негаразди досить швидко себе вичерпають, оскільки нічні світила на боці Риб. Так, після 16 числа енергетика цих людей ослабне, але успіх їх не залишить, тому очікується мінімальне зниження продуктивності.

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Фото Pixabay

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