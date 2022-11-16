Медична допомога вже на передовій: які засоби тактичної медицини передав Parimatch ЗСУ за 9 місяців

За 9 місяців повномасштабної російської агресії в Україні бренд Parimatch передав ЗСУ медичного обладнання та різних виробів медичного призначення на суму 7 мільйонів гривень. Передусім йдеться про засоби першої необхідності для військових на передовій — медикаменти, тактичні аптечки та медичні вироби.

Своєчасне надання першої допомоги захисникам на полі бою в рази підвищує шанси врятувати їхні життя. Тому Parimatch з перших днів війни закуповує та передає тактичні аптечки на лінію фронту. Аптечки включають критично важливі засоби домедичної допомоги — фіксатори, шини, пристосування для лікування переломів, турнікети. Швидке їх застосування впродовж «золотої години» після поранення є визначальним фактором для збереження життя у зоні активних бойових дій.

Крім засобів тактичної медицини, компанія також забезпечує ЗСУ медичними виробами, які пришвидшують відновлення поранених бійців. Зокрема, пластини, імпланти, металоконструкції для лікування переломів й інших травм.

«Багато військових, які отримали поранення у боях, змогли зберегти життя завдяки вчасній першій допомозі. І більшість з цих військових після реабілітації готові знову їхати в найгарячіші точки, щоб продовжувати деокуповувати українські міста. Підтримувати та забезпечувати їх всім необхідним — наш громадянський обов'язок», — зазначила CEO Parimatch Ukraine Наталія Гілевич.

Нагадаємо, Parimatch також підтримує інші ініціативи щодо надання першої медичної допомоги. У рамках ініціативи UNITED24 компанія приєдналася до збору коштів на реанімобілі. Швидкі вже направлені в регіони та використовуються за призначенням: доправляють до лікарень постраждалих від російської агресії українців.

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