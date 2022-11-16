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Плюс 10 пенсій: хтось може претендувати на солідну виплату при виході на заслужений відпочинок

11:35 16 листопада 2022
Конспект

В Україні, де у грудні на деякі категорії пенсіонерів очікує підвищення виплат, при виході на заслужений відпочинок педагоги мають право на додаткові виплати у розмірі 10 пенсій.

Втім, для цього мають бути виконані певні вимоги, про які пише видання «На пенсії», відповідаючи на запитання читачки. Жінка поцікавилася, чому вона, вийшовши на заслужений відпочинок минулого року та маючи педагогічний стаж 50 років, не отримала додаткових 10 пенсій.

Зазначається, що право на виплату грошової допомоги у розмірі 10 місячних пенсій станом на день її призначення мають, зокрема, жінки, які на день досягнення пенсійного віку працювали в установах освіти державної чи комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років та мали 30 років страхового стажу на таких посадах, а також якщо вони до цього не отримували будь-якої пенсії. Для чоловіків страховий стаж має становити щонайменше 35 років.

Якщо всі зазначені умови виконані, а допомога у розмірі 10 пенсій не нарахована, людина має звернутися до органів Пенсійного фонду України з відповідною заявою.

Нагадаємо, що в грудні поточного року зросте прожитковий мінімум, від якого залежать пенсійні виплати деяким пенсіонерам, та інші соціальні виплати.

Фото Pixabay

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