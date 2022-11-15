Залишилось зачекати два тижні: кому з українців підвищать пенсію у грудні

Багато українців чекають на обіцяну Кабміном індексацію пенсій у 2023 році і, можливо, не знають, що на деяких пенсіонерів чекає збільшення виплат ще до кінця року, у грудні.

Тим часом підвищення торкнеться трьох категорій громадян.

Зростання суми виплат пов'язане із збільшенням прожиткового мінімуму, яке становитиме 3,5%.

Зокрема, підвищення чекає на:

осіб, які отримують мінімальну пенсію (наприклад, через недостачу страхового стажу). Розмір таких виплат має досягти рівня 2093 грн (що більше за нинішній на 66 грн);

осіб, які отримують максимальну пенсію, яка не перевищує 10 прожиткових мінімумів доходів громадян. Відповідно, її розмір підвищиться до 20 930 грн;

осіб із великим страховим стажем. Їм буде підвищено відсоток надбавки за роки роботи понад норми. З грудня 2022 року ця сума сягне 20,93 грн.

Також заплановано перерахунок пенсій для людей з інвалідністю (у тому числі пенсіонерів-військовослужбовців). Виплати мають збільшитись до 4396−6532,50 гривень.

Загалом же перерахунок таких пенсій розпочався ще з жовтня 2022 року. Але якщо автоматичної індексації не відбулося, пенсіонер має право звернутися до представництва Пенсійного фонду, маючи на руках необхідні документи та заяву.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, на кого з пенсіонерів з 1 грудня очікує доплата до пенсії у розмірі до 579 гривень.

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