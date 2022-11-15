Не лише пенсії: які виплати зростуть разом із прожитковим мінімумом

У зв'язку з підвищенням з 1 грудня прожиткового мінімуму до 2589 гривень на одну особу з розрахунку на місяць (узагальнений показник) зростуть пенсії у трьох категорій пенсіонерів .

Така норма міститься у статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» .

Крім того, сума прожиткового мінімуму буде більшою для деяких соціальних та демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років — 2272 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років — 2833 гривні;

працездатних осіб — 2684 гривні;

осіб, які втратили працездатність — 2093 гривні.

А вже у липні разом із прожитковим мінімумом зростуть:

сума оплати праці, що підлягає індексації — оплата праці індексується у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, що становитиме 2684 грн;

мінімальний розмір пенсії за віком — пенсійні виплати для осіб, які отримують пенсію у мінімальному розмірі, збільшаться до 2093 грн.;

максимальний розмір допомоги по безробіттю, який не може перевищувати 4 прожиткові мінімуми для працездатних осіб і становив би 10 736 грн. Проте згідно з п. 3−3 Прикінцевих положень Закону № 1533-ІІІ максимальний розмір виплат з безробіття під час дії воєнного стану не може перевищувати мінімальну заробітну плату станом на 1 січня календарного року. 2022 року — це 6500 грн;

мінімальний гарантований розмір аліментів для дітей віком до 6 років становитиме 1136 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років — не менше 1416,5 грн (50% прожиткового мінімуму). Мінімальний рекомендований розмір аліментів відповідатиме розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, тобто для дітей віком до 6 років — 2272 грн., а від 6 до 18 років — 2833 грн.;

допомога у зв'язку з вагітністю та пологами — 100 відсотків середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги з безробіття тощо) жінки, але не менше 25 відсотків від розміру, встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць, тобто не менше 671 грн.;

плата за видачу ліцензії. За видачу ліцензії стягується разова плата у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому з 1 грудня вона становитиме 2684 грн.

Розмір мінімальної зарплати не зміниться — з 01 жовтня 2022 року він становить 6700 гривень.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, як за умов воєнного часу можна підтвердити свій «шкідливий стаж» для призначення пільгової пенсії.

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