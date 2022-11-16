Російські військові, ймовірно, використали значну частину своїх систем високоточної зброї в ході скоординованих ракетних ударів 15 листопада.

В Інституті вивчення війни зазначають, що Генштаб ЗСУ заявив, що українські ППО 15 листопада збили понад 70 російських крилатих ракет і всі безпілотники, а також нагадують, що 43 крилаті ракети з 84 і 13 безпілотників з 24 були збиті під час атаки рашистів 10 жовтня.

«Збільшення відсотка ілюструє покращення української ППО за останній місяць, і український Генеральний штаб пояснив це покращення ефективністю західних систем ППО. ISW також вважає, що російські сили значно виснажують свій запас високоточної зброї і, ймовірно, їм доведеться уповільнити темпи своєї кампанії, спрямованої проти критично важливої української інфраструктури», — йдеться у звіті.

Водночас, російські ракетні удари продовжують становити загрозу для мирного населення України. За словами заступника голови Офісу президента України Кирила Тимошенка, енергетична ситуація в Україні досить «критична».

«Однак збитки українській енергетичній інфраструктури навряд зламають дух українців, враховуючи покращення ППО України та нещодавні наземні перемоги у Херсонській області» , — прогнозують експерти.

На думку аналітиків, кремль, ймовірно, навмисно планував масовані ракетні удари по Україні в очікуванні виступу Зеленського на саміті G20 в Індонезії з огляду на те, що багатоспрямована ракетна кампанія потребує серйозної військової підготовки.

В Інституті вивчення війни також зазначають, що російська провоєнна спільнота в соцмережах стверджувала, що «кремль помстився за «русофобські» заяви Зеленського невдовзі після його виступу. На думку аналітиків, неможливість такої масштабної атаки у короткі терміни підкреслює незацікавленість кремля у підготовці до переговорів з Україною.

Нагадаємо, що 16 листопада Генштаб уточнив, що Сили оборони збили 75 ракет ворога та 14 безпілотників.

Ілюстративне фото зі сторінки Міноборони України в соцмережах

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