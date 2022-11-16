Під час масованого удару по Україні 15 листопада ЗСУ збили 77 крилатих ракет та 11 безпілотників, — Генштаб

За добу, що минула, росіяни випустили понад 90 ракет Х-101 та «Калібр» і більше десяти ударних БпЛА, з яких Сили оборони знищили 77 та 10 відповідно, також був збитий беспілотник ворога «Оріон».

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та додали, що загарбники не припиняють обстрілювати позиції наших військ та населені пункти по лінії зіткнення — було завдано 43 авіаційні удари та здійснено понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Протягом зазначеного часу українські воїни відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Курдюмівка, Новокалинове, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Новомихайлівка та Времівка Донецької області.



Авіація Сил оборони України завдала по ворогу 14 ударів. Під ураження потрапили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

Воїни українських ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів окупантів.

«У зв’язку зі значними втратами в ході ведення бойових дій, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, у підрозділах окупаційних військ почастішали випадки дезертирства та значно погіршився морально-психологічний стан. Так, після боїв у районі населеного пункту Майорськ втратив боєздатність 1-й горлівський територіальний батальйон. Втрати у ньому склали понад 50 відсотків вбитими та пораненими, морально-психологічний стан військовослужбовців незадовільний. Командуванням противника розформувало зазначений підрозділ. Залишки особового складу розподілені по інших військових частинах», — йдеться у повідомленні.

Пізніше у Генштабі уточнили, що було збито 75 ракет та 14 беспілотників ворога. Також було знищено 630 окупантів.

Фото Генштабу

Нагадаємо, що напередодні ворог завдав масованого удару по Україні, цілями стали об'єкти критичної інфраструктури.

Фото Генштабу ЗСУ

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