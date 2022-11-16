Рашисти завербували 23-річного студента із Замбії, і він загинув на війні в Україні

На війні в Україні загинув студент із Замбії Лемехані Натан Ньіренда, який раніше відбував термін у російській в'язниці. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Стенлі Какубо. Загиблий займався ядерним інженірингом у московському Інституті інженерної фізики в російській федерації.

«Через Посольство Республіки Замбія в москві міністерство негайно розпочало перевірку цієї інформації. Було встановлено, що пан Ньіренда дійсно помер 22 вересня 2022 року в Україні. Його тіло зараз перебуває в Ростові, скоро його доправлять до Замбії».

За даними Стенлі Какубо, у квітні 2020 року Натан Ньіренда порушив закони рф і згодом був засуджений до дев'яти років і шести місяців позбавлення волі. За що конкретно було засуджено студента, міністр не уточнює.

«У зв'язку з цією подією уряд Замбії звернувся до російської влади з проханням терміново надати інформацію щодо обставин, за яких громадянин Замбії, який відбуває тюремне ув'язнення в москві, міг бути завербований ФСБ в Україну та згодом втратити життя».



Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на сватівському напрямку, російських «чмобіків» залишили без командування та озброєння. У відчаї мобілізовані навіть збираються підірвати себе гранатою, якщо ЗСУ наближатимуться.

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