«Помахали ручкою та поїхали»: стало відомо, як командири залишили «чмобіків» на передовій

На Сватівському напрямку, де окупантів знищують сотнями, російських «чмобіків» залишилибез командування та озброєння. У відчаї мобілізовані навіть збираються підірвати себе гранатою, якщо ЗСУ наближатимуться. Про це та умови служби новобранець «другої армії світу» розповів телефоном брату, а його родичі передали аудіо журналістам проєкту «Обережно, новини».

За словами видання, рашисти опинилися на Лиманському напрямку. Спочатку мобілізованим обіцяли, що вони поїдуть лише для охорони штабу, але зрештою кинули на фронт — у лісосмугу в районі Сватового. За словами одного з військових, після цього командування «помахало ручкою і поїхало».

«Мені ось по***, я взяв у Санька гранату. У мене і запал н**** є, і граната. Буде якийсь кіпіш, я не здамся, — каже мобілізований родичу.

— Не поспішай, б***. А че, у тебе тільки автоматні ріжки і п****.

— У мене спорядження: два ріжки (один я віддав), третій в автоматі, автомат не мій. Просто латали дірки в обороні".

Рашист розповів, що військові під Сватовим не мають належного озброєння, техніки, не знають імен своїх командирів, і щобільше, до них не можуть доїхати навіть машини з харчуванням. Лісосмугу, в якій вони перебувають, уже частково вирубали на дрова — тож вони залишилися без укриття. При цьому їхні позиції регулярно піддаються обстрілу. Військовий також заявив, що іноді вони потрапляють під обстріл власної артилерії.

«Тут сигналки знову літають. Ракети пускають. Ми коли сюди приїхали, знаєш, як з**** було спати, коли не чути цього міномета еба****. Еб**** через кожні 5−10 хвилин. То по наших позиція, то ліво-право ху****. Я ніколи не думав, що буду спати під такі вибухи», — розповів мобілізований.

Нагадаємо, рашисти регулярно скаржаться на зрадників-командирів та стару зброю, а також влаштовують бунти через обман з виплатами.

976

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram