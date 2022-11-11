Лопат та зброї не видають: російських призовників змушують рити окопи голими руками

Сестри двох військовослужбовців строкової служби розповіли російському виданню «Дождь» про важкі умови, в яких перебувають їхні брати на передовій на війни в Україні. За їхніми словами, окупанти зазнали великих втрат, їм не видали зброї і вони змушені були голими руками копати окопи. Про це також повідомило видання Business Insider. За даними газети, в Україні вже загинули сотні російських призовників. Сестра бійця на ім'я Олександр повідомила ЗМІ, що він був призваний 16 жовтня, а 1 листопада його доставили на лінію фронту в Луганськ.

«Командири сказали, що це м'ясо. Їх туди привезли з цією метою, і всі вони все одно будуть вбиті. Вивезли в поле 30 осіб і сказали копати собі окопи».

За словами жінки, у частині Олександра було 560 строковиків. Коли через три дні бомбардування припинилися, їх залишилось лише 31 людина. Доля решти невідома.

«У них не було ні зброї, ні чогось такого. Їм дали чотири гранати і вони голими руками копали землю», — розповідає Катерина Бражнікова, сестра іншого бійця.

Дружини трьох призовників раніше розповідали подібні історії.

«Коли командира відділення було вбито, а ще одного поранено, бійці залишили свої пости. Їм погрожували військовим трибуналом і не пускали на територію бази з міркувань безпеки. Чоловіки були залишені напризволяще без їжі та води. Вони прикинулися загиблими під час бомбардування».

Нагадаємо, що обдурені мобілізовані рашисти знову влаштували бунт.

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