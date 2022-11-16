«Таким ніде не раді»: в Алмати відмінили концерт путіністки Поліни Гагаріної через обурення людей

Російські артисти, які відкрито підтримали війну в Україні, продовжують приїжджати до Казахстану з концертами. Так алматинці обурилися майбутнім виступом Поліни Гагаріної, проте організатори спішно прибрали всі анонси і зняли захід з продажу квитків. Концерту не буде, передає видання arbat.media.

Казахстанці обурилися афішею артистки та її виступом у Казахстані. Головний редактор Kazakhstan Business Magazine Володимир Волошин навіть звернувся до організаторів концерту, щоб дізнатися, яку мету вони переслідують.

«Що вами рухає, коли ви запрошуєте в Казахстан відому російську z-артистку, резервуючи під її виступ Almaty Arena місткістю 12 тисяч глядачів? Який профіт (крім, звісно, грошей) ви розраховуєте отримати, після того як громадська думка в нашій країні назавжди зв'яже репутацію вашого агентства і Поліни Гагаріної, концерт якої ви вирішили організувати?» — написав він у соціальних мережах.

Російська артистка запрошувала алматинців відвідати її концертне шоу «Обеззброєна «14 лютого 2023 року, проте після викликаного галасу можливість купівлі квитка з офіційного сайту зникла, як і будь-яка інформація про концерт. При цьому в мережі все ще можна знайти афішу з виконавицею. Пізніше в соціальних мережах з'явився скріншот листування з представниками російської артистки. Вони підтверджують, що концерт було скасовано. При цьому жодної згадки про скасування в акаунтах Поліни Гагаріної немає. Зазначимо, що артистка брала участь у святковому концерті, присвяченому річниці приєднання Криму до росії.

Нагадаємо, що путіністам Кіркорову та Гагаріній заборонили в'їзд до Естонії.

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