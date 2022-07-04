Співачка Анастасія Приходько, яка випустила пісню «Степом», згадала про дружбу з російською співачкою Поліною Гагаріною, яка зараз підтримує агресивну політику кремля, і висловила свою думку про повернення в Україну та патріотизм Світлани Лободи.

Анастасія каже, що стала «заполітизованою та токсичною» з 2014 року, від початку війни на Донбасі, коли зайняла чітку позицію, виступала в зоні АТО.

«Мені було прикро, коли мене вважали токсичною, казали, що Приходько дуже політизована, вона багато їздить до АТО, асоціюється з війною, армією. Тому не будемо її кликати на червоні доріжки та різні заходи, адже Приходько — одразу політика. А коли мене кликали, у мене були можливості — так, я говорила про війну. Думаєте, що в 2014 році не було того, що зараз? Також ґвалтували, знущалися, грабували. Все це було у 2014, 2015 роках. Я це все чула, мені розповідали», — розповіла Приходько в інтерв'ю «МУЗВАР».

Щодо зміни позиції тих артистів, які після 2014 року виступали на території росії, зокрема Світлани Лободи, яка повернулася в Україну та пообіцяла відбудувати власним коштом зруйнований рашистами дитсадок в Ірпені, Приходько наголосила, що для неї це виглядає як відкуп від гріхів.

«Хоч би як це прикро з моїх вуст не звучало, але для мене це просто покупка України та відкуп від власних гріхів, які в тебе були під час вторгнення в Україну. Але жоден із них, хто виступав у московії з 2014 року, жоден не каже „Вибачте мене, українці. Вибачте мені за те, що я була сліпа, глуха, ні, я не розуміла“. Ніхто з них не вибачився… Не грошима тикати і махати перед українцями, я відбудую… Місяць треба було чекати, щоб зрозуміти, що у твоєму Ірпені коїться? У тебе людей убивали в Ірпені, ти місяць чекала? Заради чого? Корпоративів на птахофабриці чи співати на день росії? І як ти простежиш це фінансування?», — різко висловилася Приходько.

Також Анастасія не оминула увагою скандал із Потапом. Каже, не хоче перетинатися, навіть поруч із ним стояти не хоче.

«Потап зробив хід конем і каже, що „ніколи не приїдемо до Росії, нам не потрібні нагороди“. А коли я про це говорила — він ходив і дуже погано говорив про мене за спиною. Він ляпав це серед людей, які зі мною спілкуються. Тому що я з тих артистів, які спілкуються з адміністраторами, з костюмерами, людьми, які мені допомагають… І серед таких людей він мав необережність розповідати про мене, що я збожеволіла. І я коли побачила його повідомлення, мене це розлютило. Що тобі заважало тоді підтримати мене?» — прокоментувала Анастасія.

Приходько згадала про дружбу із російською співачкою Поліною Гагаріною. Вони тісно спілкувалися у 2011 році, Поліна навіть приїжджала до Насті до Києва та жила в неї вдома.

«Ми з нею дружили, вона приїжджала до мене до Києва на презентацію пісні „Між нами небо“, яку ми робили разом із Давидом Каландадзе. Я її запросила, вона одягала мої прикраси, ночувала у мене вдома. Я її підтримувала, хоча тоді була набагато вищою за її музичними досягненнями. А ось коли вона підписала контракт із Костянтином Меладзе… У мене був концерт, і Поліна погодилася співати „на розігріві“. І вона мені телефонує і каже: „Зніми афішу, я виступати не буду“. На моє запитання „чому?“ вона відповіла, що зараз працює з Костею, а ми з ним більше ні. „Я не хочу бути з тобою пов'язана“, — ось так сказала вона», — прокоментувала Приходько.

Раніше Анастасія Приходько назвала Потапа гі*ном і пояснила чому.

У шоу-бізнесі також розгорається скандал довкола висловлювання Поліни Нені та цькування Світлани Лободи. Коментарі просто горять.

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