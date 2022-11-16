«Зброя, як і гроші, любить тишу»: Володимир Єльченко про постачання зброї Україні

Зброя йде та буде йти в Україну. Та ми дізнаємось ще багато цікавого після перемоги. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив експосол у США та рф Володимир Єльченко.

«Так, зброї не достатньо, проте ніхто ж не думав, що росія піде так далеко у своїх планах. Хоча її, як і грошей, не буває багато. Будь-який військовий будь-якої країни вам завжди скаже: йому не вистачає зброї. Звісно, нам би хотілося більше. Проте наявні запаси зброї у США не є невичерпними. Нам віддають чи вже віддали все, що можуть», — вважає Володимир Єльченко.

Кажучи про ленд-ліз, Володимир Єльченко додає, що там йдеться, зокрема, про нові замовлення на виготовлення зброї. Це не робиться за один день чи тиждень. Для цього потрібен час. Тим паче коли справа стосується високотехнологічної, високоточної зброї, яку не можна просто взяти на складі та віддати Україні. Також треба навчити наших військових нею користуватись. Особливо, коли постачають засоби протиракетної оборони. Це складна технічна зброя, якою треба вміти володіти.

«Я б ще додав, це така тема, де не може бути абсолютної відкритості. Наприклад, я абсолютно впевнений у тому, що нам дається набагато більше зброї, ніж про це повідомляється», — резюмує Володимир Єльченко.

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко розповів, скільки дронів-камікадзе залишилось у рф та які країни ще можуть постачати їй зброю.

Фото з Вікіпедії

80

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram