Полтавщина передала ЗСУ стільки буржуйок, що вони зайняли футбольне поле, — Дмитро Лунін

Протягом останніх тижнів Полтавська ОВА передала 800 пічок-буржуйок українським військовим, а також місцевим громадам для пунктів обігріву. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«Попереду — важка зима, тому готуємося, щоб мінімізувати можливі ризики та підтримати ЗСУ. На початку жовтня воїни звернулися до обласної адміністрації з проханням забезпечити їх буржуйками. Понад два десятки підприємств відгукнулися на наш заклик допомогти. Дякую їм!» — зазначив начальник ПОВА Дмитро Лунін.

Передавали буржуйки у спорткомплексі неподалік від Полтави. Пічки для обігріву зайняли все футбольне поле площею понад 900 м².

Начальник ПОВА подякував усім, хто долучився до цієї роботи, й нагородив колективи підприємств обласними відзнаками.

«Бізнес Полтавщини — це справжні патріоти, вся область об’єдналася заради Перемоги. Разом ще готуємо чергову партію», — зазначив Дмитро Лунін.

Він додав, що допомога військовим — незмінний пріоритет обласної влади Полтавщини.

«Стабільно постачаємо все необхідне нашій 116-ій бригаді ТрО та місцевим добровольчим формуванням. Так, нещодавно передали 26 житлових і санітарних модулів, понад 1300 одиниць зимової форми, взуття. Полтавщина перетворилася на фортецю. На сотнях кілометрів збудовані фортифікації. Наші бійці мужні, навчені й мотивовані», — наголосив начальник Полтавської ОВА.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Дмитро Лунін повідомив, що в Полтавській області відновили капітальний ремонт мосту через річку Сула. Міст важливий, розташований на трасі Н-08 Маріуполь — Бориспіль і з’єднує три регіони України. Паралельно з цим, за словами начальника ОВА, на Полтавщині протягом року не припиняли ремонт місцевих доріг. Відновили 350 тис. м2 дорожнього покриття.

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