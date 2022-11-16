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Російська делегація ОБСЄ не в’їде до Польщі, — ЗМІ

18:30 16 листопада 2022
ОБСЄ

Польща відмовила у видачі віз членам російської делегації в Організації з безпеки і європейської співпраці, повідомляє кореспондент польського видання RMF FM. Парламентарії мали прибути до Варшави на осінню сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ, заплановану на 24−26 листопада.

Офіційної позиції польських служб немає, а, як почув кореспондент видання, парламентарі з росії не в'їдуть до Польщі, серед іншого, через санкції, що діють у багатьох сферах контактів між Заходом і Москвою.

Вони включають обмеження на поїздки росіян до деяких країн Європейського Союзу. Членам делегації також було заявлено, що їхній приїзд до Польщі буде порушенням принципу солідарності з Україною. Рішення стосується десятка парламентарів, які мали прибути на триденну сесію, що розпочнеться у Варшаві 24 листопада.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про те, як у Німеччині допомагають Україні.

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