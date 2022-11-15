«Ми використовуємо вугільні потяги проти путіна»: у Німеччині розповіли, як допомагають Україні

Російська агресивна війна руйнує інфраструктуру України, а найбільший залізничний перевізник Німеччини Deutsche Bahn вже будує плани реконструкції, про це повідомила в інтерв'ю t-online керівник підрозділу вантажних перевезень Сігрід Нікутта.

«Ситуація сама по собі надзвичайна. Ще два роки тому мене запитували: „Пані Нікутта, що ви, власне, робите з усіма цими старими вагонами з вугіллям? Вони нам більше ніколи не знадобляться“. Моя тодішня відповідь: „Ми їх поки що залишимо, вони ж ще працюють“. Звичайно, я ніколи не думала, що вони нам знадобляться так швидко, адже в центрі Європи йде війна. Звісно. Це найбільша реактивація вантажних вагонів за всю історію. Лише за п'ять місяців ми відновили понад 1 000 вантажних вагонів та обладнали їх малошумними гальмами „шепіт“. Це велике досягнення працівників Deutsche Bahn — і, безумовно, важливий внесок в енергетичну безпеку. Ні. Я припускаю, що ми переобладнаємо вагони для перевезення вугілля, які зараз використовуються, для того, щоб ми могли їх використовувати по-іншому. Потім ми могли б використовувати вагони для перевезення всього, що потрібно насипати — наприклад, будівельних матеріалів, таких як пісок або гравій. Я сподіваюся, що незабаром ми зможемо використовувати старі вагони для відбудови України. Таким чином, ми двічі використовуємо вугільні потяги проти путіна, так би мовити. Через тиждень після російської атаки ми побудували залізничний міст в Україну разом з українською державною залізницею».

Ним, пояснила посадовиця, доставляють контейнери з гуманітарною допомогою з Німеччини та всієї Європи.

«Але це лише початок. Коли війна остаточно закінчиться, буде програма відбудови. Дуже швидко знадобиться багато будівельних матеріалів. Потім ми можемо перевозити їх нашими поїздами. Це дійсно виклик. Ми перевозимо багато контейнерів, які можна швидко перевантажувати. Водночас, українська залізниця наразі великими темпами будує своєрідну мережу постачання рейками стандартної колії, і Україна хоче вирівняти свою мережу із Західною Європою. Потім ми могли б використовувати їх безпосередньо — також з так званими сипучими вантажами, які потрібні для будівельних матеріалів. Але ці вагони ще потрібні Німеччині. В цілому, однак, поки що можна сказати, що вугільні поїзди наразі не гальмують пасажирські перевезення».

Нагадаємо, що Великобританія заморозила російські активи.

198

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram