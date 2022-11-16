Знаменитий футболіст, який забивав у Лізі чемпіонів «Баварії» та «Реалу», отримав тюремний термін

Першого темношкірого футболіста в історії збірної Норвегії 43-річного Джона Кар'ю засуджено до 14 місяців тюремного ув'язнення за серйозне ухилення від сплати податків, повідомляє e24.no.

Чемпіон Іспанії (у складі «Валенсії») та Франції (у футболці «Ліона») засуджений судом Осло за те, що в період з 2014 по 2019 рік не задекларував норвезьким податковим органам близько 12,8 млн крон (близько 1,2 млн євро) доходу, а також свої активи на суму понад 300 млн крон (29 млн євро), при цьому бувши де-факто податковим резидентом своєї країни. Крім того, знаменитого бомбардира, котрий свого часу грав у Лізі чемпіонів проти київського «Динамо» і забивав «Баварії» та «Реалу», зобов'язали заплатити штраф у розмірі 540 000 крон (52 000 євро).

Повідомляється, що колишній нападник «Русенборга», «Ліона», «Валенсії», «Астон Вілли», «Бешикташа» та «Вест Хема» (а ще друг принца Вільяма) стверджував, що в період, за який винесено вирок, він був резидентом Великобританії і тому не мав сплачувати податки в Норвегії. Проте прокуратурі вдалося довести, що за цей період він провів у своїй країні понад 183 дні, що робить його резидентом Норвегії, який зобов'язаний сплачувати податки.

Принц Вільям і Джон Кар'ю - затяті вболівальники "Астон Вілли"

Колишній футболіст, в активі якого 91 матч та 24 голи у складі збірної Норвегії, заявив суду, що лише слідував порадам свого колишнього агента. Крім того, адвокат форварда Беріт Райс-Андерсен заявила, що вона та її клієнт досконало вивчать вирок перед можливою апеляцією.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитого футболіста засудили до страти.

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