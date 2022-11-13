Крутіший за нього лише Кріштіану Роналду: знаменитого футболіста засудили до страти (відео)

Легендарний бомбардир збірної Ірану Алі Даеї, досягнення якого за кількістю голів за національну команду зміг перевершити лише Кріштіану Роналду, засуджений до страти на батьківщині, повідомляє report.az з посиланням на іранські ЗМІ.

Колишнього форварда «Баварії» було затримано у жовтні співробітниками служби безпеки Ірану в місті Даккез, в одному з готелів якого зупинився легенда збірної. 53-річного Даеї звинувачують в участі в акціях протесту, які охопили країну після вбивства 22-річної Махси Аміні, котру затримала поліція за неправильне носіння хіджабу,

Повідомляється, що крім Даеї, який зараз перебуває під вартою, планують стратити ще близько 15 000 людей.

Протягом кар'єри нападник Алі Даеї виступав за «Герту», «Баварію», «Армінію», «Аль-Садд» та інші клуби. За збірну Ірану форвард зіграв 149 матчів та забив 109 м'ячів. У списку найкращих бомбардирів національних команд іранець поступається лише Кріштіану Роналду (117 голів).

До речі, «Баварія» на офіційному сайті клубу висловила стурбованість долею свого колишнього футболіста Алі Даеї: «Ми зв'язалися з посольством Німеччини в Ірані та висловили готовність надати підтримку. Ми триматимемо це питання у центрі уваги».

Відео найкращих голів Алі Даеї за «Баварію»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футбольного фаната, який пішов пішки на ЧС-2022 до Катару, посадили в Ірані до в'язниці.

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