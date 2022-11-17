Окупанти атакували Дніпропетровщину: ворог випустив у Нікопольському районі понад 70 снарядів

Ворог в ніч на 17 листопада вкотре атакував територію Дніпропетровської області — понад 70 російських снарядів прилетіли на Нікопольщину. Від російських «Градів» та важкої артилерії постраждали чотири громади — Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська та Нікопольська, повідомив очільник Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко.

Постраждала адміністративна будівля

На щастя, люди залишилися неушкодженими, проте в Нікополі, який постраждав найбільше, було понівечено 20 багатоповерхових та приватних будинків, з десяток господарських споруд, коледж, автівки, газогін та лінії електропередач. Без електрики залишились 6 000 абонентів.

Також через обстріл було знеструмлено насосну станцію місцевого водоканалу, яка обслуговує понад 40 000 домогосподарств.

«Енергетики уже лагодять лінії», — запевнив очільник адміністрації.

В інших районах ніч минула з тривогою, але без атак.

Проте на ранок в регіоні знову повідомили про загрозу нового ракетного удару і закликали мешканців залишатися в укриттях.

Нагадаємо, в ніч на 13 листопада під час ворожих обстрілів у Нікополі зазнали поранень дві жінки.

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