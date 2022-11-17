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Суспільство та люди

Нарахування пенсії: хто з українців може додати собі додатково 3 роки страхового стажу

12:15 17 листопада 2022
Батько з дитиною

Непрацюючі мати або батько, які доглядали дитину до досягнення нею 3-річного віку, мають право на включення цього періоду до свого страхового стажу. Як пояснили експерти, це передбачено нормами частини 1 ст. 40 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов'язкове пенсійне страхування».

При цьому з 2004 року час догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку автоматично зараховується до страхового стажу матері за умови, якщо особа доглядає дитину до досягнення нею трирічного віку (за умови отримання допомоги з догляду за дитиною), а з 1 січня 2005 — за даними персоніфікованого обліку.

Процедура збільшення пенсійного стажу за рахунок включення до нього періоду догляду за малолітньою дитиною ґрунтується на тому, що мати чи батько не працювали в цей час на іншій роботі та мають такі документи:

  • свідоцтво про народження дитини або її паспорт;
  • документ про те, що до досягнення дитиною 3 років батько/мати не працювали (витяг із трудової книжки, відомості про відсутність підприємницької діяльності).

Нагадаємо, раніше експерти названо основні види маніпуляцій чиновників ПФУ при розрахунку пенсій, куди входить у т.ч. та неврахування у страховому стажі періоду догляду за дитиною.

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