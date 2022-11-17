Вєрка Сердючка дала в Кишиневі концерт «путін, щоб ти здох!»

16 листопада український артист Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки виступив у Кишиневі із концертом під назвою «путін, щоб ти здох!». Відповідні відео опублікували місцеві телеграм-канали.

Варто зазначити, що це далеко не вперше, коли Вєрка Сердючка висловлює свою позицію щодо кремлівського фюрера путіна та країни-агресорки. Подібний випадок стався на благодійному концерті в Кракові. Зал почав голосно аплодувати.

У пісні «Лаша тумбай» Вєрка співала у Кишеневі: «Раша, гудбай». Також вона розповіла, як у Криму путіна «манила пальцем», а якби знала, що все так буде, «заколола б виделкою». Після однієї з пісень Сердючка зняла зірку з голови й побажала, щоб настав мир.

Нагадаємо, на концерті в Амстердамі Вєрка Сердючка послала путіна та зірвала бурхливі овації.

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