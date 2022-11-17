«Хочуть прощупати наші позиції»: тарологиня про наступ росіян на Запоріжжя

Блогер і військовий експерт Олексій Арестович у розмову з російським правозахисником Марком Фейгіним заявив, що російські війська пішли в атаку під Гуляйполем на Запоріжжі. Подробиці поки невідомі, але Арестович припускає, що може бути досить неприємно. Учасниками атаки стали частково російські війська, виведені з-під Херсону. Яку

небезпеку це несе, тарологиня з Миколаєва Анастасія запитала у карт таро.

«Я знаю, що там місиво, скажімо так, тому і душа не на місці, — каже тарологиня. — Карти кажуть, що не все так прозоро. „Сімка мечів“ натякає, що це більше вилазка ворога, ніж реальна небезпека. Це все зроблено через домовленості рашистів між собою. І ситуація досить нестабільна. Таке застосування сили є більше хитрістю. З одного боку, це намагання кудись задіяти це російське „мобілізоване м’ясо“, відволікти від Донбасу, з іншої сторони — намагання прощупати позиції. Щось на кшталт — можуть окупанти зробити два кроки вперед, чи ні. Керівництво кремля не шкодує своїх військових, якщо під Запоріжжям багато загинуть — їм не страшно, якщо щось із того вийде — то вони пробуватимуть із цим якось ще погратись. Русня вважає, що якщо вони не зможуть „прощупати“ чи можливий успіх там, то ніколи не дізнаються, що їх очікує. Вони пішли ва-банк».

За словами тарологині, ситуація розвиватиметься найближчим часом непередбачувано, але зрештою рух окупантів припиниться.

«Буде скутість можливостей. Шансів немає, що у ворога щось вийде. Успіхів їм не бачити, та й вони самі на нього не розраховують, але мусять перевірити», — каже Анастасія.

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