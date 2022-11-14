Те, що російська окупаційна армія була змушена покинути Херсон, де 14 листопада вже побував український президент Володимир Зеленський, є приниженням для росіян.

Про це заявив польський генерал, колишній інспектор армії Головного командування збройних сил Януш Бронович в ефірі RMF24.

На його думку, це — переломний момент для рф, який може навіть коштувати володимиру путіну влади, наприклад, на користь одного з «жорстких» діячів на кшталт керівника ПВК Вагнера євгена пригожина. За оцінкою генерала, відхід російських військ з Херсона минулого тижня є чітким сигналом, що Україна не слабша за агресора.

«На початку цього конфлікту 24 лютого мало хто з нас мав сподівання, що Україна зможе ефективно воювати, а вже дев'ятий місяць вона воює з росіянами, причому настільки ефективно, що, фактично, на досить широкій ділянці українська армія перейшла до ефективних наступальних операцій, — зазначив він. — Взяття українцями Херсона — це не лише пропагандистський успіх, а й військовий успіх, який, безумовно,

вдихне інший, більш сильний бойовий дух серед воїнів, народу та українського суспільства».

За його словами, відхід (з військової точки зору) може бути вимушеним або навмисним. Перше, як випливає з назви, більш ймовірне, коли всі інші можливості зупинити просування переважаючих сил противника вичерпані, а подальші бойові дії в самому районі загрожували б наслідками, які важко передбачити.

«У цій ситуації, коли перевага загрожувала розгромом війська на правому березі Дніпра, вмілий відхід слід було б розглядати як успіх, а не поразку. Тут, зважаючи на інформацію, яку ми маємо, що їм вдалося перекинути на лівий берег Дніпра вирішальну, якщо не всю, частину цього угруповання, з більшою кількістю військової техніки, слід розцінювати як вмілий і ефективний маневр, тобто вихід з-під удару переважаючих українських сил», — додав він.

На думку генерала, цей маневр додатково демонструє, що росіяни не мають переваги на цьому напрямку.

«Для самих росіян, на мій погляд, це є приниженням», — наголосив генерал Бронович та додав, що ситуація в Херсоні є переломним моментом з точки зору ставлення до російського президента його найближчого оточення.

Виявляється, що це вже не путін, а певні люди з його оточення, так звані жорсткі ідеологи, в тому числі дугін і один з активних пропагандистів соловйов, налаштовані ще більш войовничо, ніж сам господар кремля.

Раніше військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко зазначав, що окупанти втекли на лівий берег Дніпра, оскільки у них був колапс систем управління та забезпечення. За його словами, в останні три дні спостерігався не організований відхід, а панічна втеча.

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