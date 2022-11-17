Вихвалявся особистими зв’язками з шойгу: на окупованій Луганщині вбили священника

В окупованій з 2014 року Кадіївці (Стаханов) Луганської області вбили релігійного діяча московського патріархату, пособника терористів архімандрита Діонісія. Про це повідомляє телеграм-канал Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm:

«Він був відомим пособником окупантів та вихвалявся, що його храму „особисто допомагає“ міністр нападу рф шойгу. Поки що подробиць його смерті немає, в мережі тільки пишуть, що його вбили прямо у келії, ймовірно, його друзі — російські терористи».

Новину про загибель священника московського патріархату підтвердили у Сєвєродонецькій єпархії УПЦ:

«Архімандрит Діонісій народився 30 грудня 1979 року. 31 жовтня 1999 р. архієпископом Луганським і Старобільським Іоаннікієм висвячений у сан диякона, а 7 липня 2001 р. — у сан священика. 20 липня 2001 р. пострижений у чернецтво з ім'ям Діонісій. Священицьке служіння ніс у Свято-Миколаївському кафедральному соборі м. Алчевська та Свято-Миколаївському соборі м. Стаханова. Упокой, Господи, душу покійного раба Твого».

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», священнику однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині повідомили про підозру. Митрополит у своїх проповідях ображав почуття вірян та розпалював релігійну ворожнечу.

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