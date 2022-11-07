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Штраф до 17 тисяч грн або до 5 років ув'язнення: митрополиту Московського патріархату оголосили про підозру

13:13 7 листопада 2022
батюшка

Священнику однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині повідомили про підозру. Митрополит у своїх проповідях ображав почуття вірян та розпалював релігійну ворожнечу.

Підтвердження цього співробітники СБУ знайшли, проаналізувавши матеріали, розміщені на особистому сайті служителя церкви.

«Згідно з висновками незалежної експертизи, проведення якої ініціювала СБУ, митрополит вчиняв навмисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями», — йдеться у повідомленні СБУ.

Митрополита підозрюють у порушенні ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак).

Покарання за вказаною статтею — штраф до 17 тисяч грн або до 5 років в'язниці.

Нагадаємо, у Вінницькій області на похороні українського військового представник Московського патріархату напав на священика ПЦУ.

Раніше повідомлялося про священика, який здавав російським окупантам позиції ЗСУ.

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