Вісім років за вбивство рідного брата: на Закарпатті чоловік позбавив життя свого родича

На Закарпатті, де на початку листопада батько вбив власного сина, винесли вирок мешканцю Берегівського району, який у березні завдав смертельного поранення власному братові. Як повідомили у обласній прокуратурі, чоловік має провести за гратами 8 років (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України).

Трагічний інцидент трапився в селі Гать Берегівського району. Ймовірно, святкуючи 8 Березня, брати спільно розпивали алкогольні напої.

Якоїсь миті обвинувачений схопив кухонний ніж і поранив брата в шию. Від отриманої колото-різаної рани той помер на місці події.

У судовому засіданні обвинувачений розкаявся у скоєному. Наразі він перебуває під вартою, де і очікуватиме вступу вироку в законну силу.

Нагадаємо, раніше і в Києві Солом’янський райсуд визнав винною в умисному вбивстві 49-річну медсестру Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка зарізала зятя. Згідно з матеріалами справи, 28 лютого 2021 року на кухні квартири, де проживала родина, виник раптовий конфлікт і бійка через те, що зять начебто постійно ображає та б`є як тещу, так і свою дружину. Під час інциденту теща вхопила ніж та нанесла ним один удар в ділянку живота, спричинивши смертельне колото-різане поранення.

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