Частині пенсіонерів обіцяють нові доплати до пенсій: коли та у кого збільшаться виплати

Парламент України направив на підпис президенту Зеленському схвалений 4 листопада проект закону, що дозволяє жертвувати кошти на виплату пенсії конкретному пенсіонеру (наприклад, у разі браку страхового стажу). При цьому частину коштів мецената використовуватиме Пенсійний фонд для виплати пенсій іншим пенсіонерам.

Експерти зазначають, що закон фактично є доповненням до чинного Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Єдина зміна — стаття 72−1 «Благодійні пожертвування юридичних та фізичних осіб».

Відповідно до неї юридичні та фізичні особи можуть перераховувати благодійні пожертвування для виплати пенсії українцям. Ці пожертвування може бути як персоналізованими, так і знеособленими. Знеособлені перекази надходять до Пенсійного фонду України для виплат усім пенсіонерам, незалежно від категорії.

У разі, якщо фізична чи юридична особа переказує персоналізований внесок для будь-якого конкретного пенсіонера, він (пенсіонер) отримає 70% суми, а решта 30% надходить до ПФУ.

Нагадаємо, середній розмір пенсійної виплати в Україні нині становить 4539,36 гривень, при цьому станом на 1 жовтня майже 69 тисяч українців отримували виплати менше ніж 2 тисячі гривень, а 741 тисяча — понад 10 тисяч гривень.

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