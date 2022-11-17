Вбила однокласника через нерозділене кохання: на Житомирщині суд виніс суворий вирок школярці

На Житомирщині дев'ятикласницю засудили до 13 років позбавлення волі за жорстоке вбивство 14-річного хлопчика. Здавалося б, у цій резонансній справі можна поставити крапку, але родичі та друзі вбитого хлопчика вважають, що 15-річна Катя не могла сама вчинити такий страшний злочин.

«Його просто стратили»

— Судіть самі, Даня високий, займається спортом. Ну, як займається… У футбол добре грав, на велосипеді їздив так, що не наздоженеш. А Катя, хоч і на рік старша, але й зросту невисокого, і фізично вона явно слабша за Даньку. Не могла вона сама без чиєїсь допомоги зарізати канцелярським ножем Данила, — розповів «ФАКТАМ» товариш убитого хлопчика Микита. — Якби хтось запитав у мене мою думку, то я сказав би, що там кілька пацанів на місці вбивства були. Катя могла заманити Данила в цей недобудований будинок, а там їх уже чекали. Це моя думка така. Що за пацани, звідки, цього ніхто не знає. Говорили про якогось Колю із сусіднього села, ніби ввечері перед убивством Катю бачили з ним. Але там начебто поліція його перевіряла й нічого не знайшла.

Мама Дані, тьотя Оля, розповідала, що в її сина було перерізане горло, була рана в районі серця, всі руки порізані й по тілу ще багато колотих ран. Чи могла це зробити одна дівчинка з фізично сильним хлопцем? Тим більше, що тьотя Оля ще говорила, що над Данею, вже над мертвим, знущалися. Його тіло били камінням, коли він був мертвим, продовжували різати. І ще. Там кров на одному місці, а тіло знайшли зовсім в іншому — у підвалі, присипане битою цеглою. Його просто стратили. Показово стратили. Коли він прийшов до закинутого будинку, щоб зустрітися з Катею, йому руки зв'язали скотчем і почали вбивати.

Будинок, у якому знайшли тіло хлопчика

Версію приятеля Данила слідство розглядало. Про те, що Катя, швидше за все, вбивала однокласника не одна, йшлося на кількох ток-шоу, присвячених цьому страшному злочину. Але хай там як, на лаві підсудних опинилася лише Катерина. До речі, попри те, що школярка під час слідства, неодноразово змінюючи свої свідчення, все ж таки зізналася, що це саме вона вбила Данила, на суді вона своєї провини не визнала.

«У хлопця було перерізане горло. На його тілі експерти пізніше нарахують до 30 колотих ран»

Нагадаємо, що ця трагедія сталася 12 липня минулого року. 14-річний Данило Р. увечері не повернувся додому, чого раніше з ним ніколи не траплялося. Вітчим хлопця на слідстві зазначав, що Даня був дуже відповідальною дитиною. Його телефон завжди був увімкнений, він завжди був на зв'язку, а якщо й затримається десь, то завжди попередить. А тут — увечері сказав, що йде на зустріч із другом, і зник.

Вітчим і мати шукали Данила всю ніч самостійно. А вранці звернулися до поліції. До пошуків хлопчика приєдналися й жителі села Грозине, де зник школяр. Примітно, що у пошуках хлопця брала участь і та сама Катя.

Тіло Данила знайшли у підвалі покинутої будівлі. Спочатку було виявлено засохлу кров перед входом у будинок, а потім знайшли й самого Даню. Він лежав, присипаний битою цеглою. У хлопця було перерізане горло. На його тілі експерти пізніше нарахують до 30 ран.

Той самий підвал, у якому виявили тіло Данила

Підозрюваного, вірніше, підозрювану знайшли досить швидко. Катя й сама зізналася, що справді зустрічалася з Данилом біля покинутої будівлі, але сказала, що однокласника не вбивала.

«Це був нещасний випадок, — запевняла школярка на допиті. — Даня стояв на сходинці, потім похитнувся і впав униз. Коли я спустилася до нього, він уже був мертвий. Я злякалася, що мене звинуватять у вбивстві, і хотіла заховати тіло. Відтягла його трохи далі до підвалу й засипала цеглою».

Звідки на тілі Данила колоті рани, Катя пояснити так і не змогла.

Усі докази вказували на те, що саме Катя жорстоко розправилася зі своїм однокласником. Відразу ж після вбивства Данила вона пізно ввечері пішла до своєї бабусі й там переодяглася. А одяг зі слідами крові хлопчика викинула.

«Однокласники кажуть, що Катя була закохана у Даньку»

Мотиви цього страшного вбивства так і залишилися невідомими. У селі подейкують, що між Данею та Катею були якісь стосунки. Мовляв, вони зустрічалися. Сам же Данило на розпитування мами та вітчима про дівчину говорив, що у нього серйозних стосунків немає ні з ким. Мовляв, є одна дівчинка, з якою він просто переписується. А ось друзі Дані кажуть, що Катя буквально переслідувала його.

— Я не думаю, що вони мали симпатію, — каже товариш Данила Микита. — Я навіть не пам'ятаю, щоб вони на перервах часто між собою розмовляли. Але інші наші однокласники кажуть, що Катя була закохана у Даньку. А він не відповідав їй взаємністю. Між ними десь за пів року до того, що сталося, наче чорна кішка пробігла. Начебто вони через щось посварилися. Не знаю, через що… Хоча ні. Я знаю, але не хочу говорити. Це з інтимом пов'язано. Хтось комусь щось пропонував, а інший не погодився. Але, повторюся, це лише чутки.

Про Данила його односельці говорять лише добре. І вчився він нормально, і мамі по господарству допомагав. За вдачею був тихий і спокійний, при цьому мав авторитет серед однокласників. Говорять, що подобався дівчаткам. Був середньою дитиною у сім'ї — є молодша та старша сестри.

Про Катю говорять протилежне. Вона була не дуже товариською. Підтримувала стосунки лише з однією дівчинкою в класі. Здібності до навчання в неї були. Говорять, вона добре малює. Але лінується. З багатодітної родини, вона має ще двох братів і двох сестер.

На одному з допитів Катя зізналася, що готувалася до вбивства Дані задовго до того, як це сталося. Вибрала місце, знайоме їм обом. Стверджує, що раніше вони неодноразово призначали побачення у цієї закинутої будівлі. На зустріч взяла з собою канцелярський ніж та скотч. Коли вони зустрілися біля будівлі, Катя, за її словами, запропонувала хлопчику пограти у рольову гру. Даня сам простягнув руки, щоб вона їх щільно зв'язала скотчем…

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на Київщині вітчим намагався кабелем задушити свого 12-річного пасинка.

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