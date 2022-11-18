Взнати, чи нема у вас кредитів, можна за кілька хвилин: як зробити це безплатно, розповіли юристи

Раз на рік кожен українець має право безплатно перевірити свою кредитну історію. Відповідна функція може стати у пригоді як тим, хто активно позичає кошти у банківських установах, так і тим, хто ніколи не стикався із кредитами. Чи взагалі не має наміру брати гроші у борг, а хоче дізнатися про стан розрахунків із фінансовими установами, щоб реально оцінити шанси на отримання іпотеки чи будь-якого іншого кредиту, зменшити ризик шахрайських операцій із банківськими рахунками та онлайн-кредитуванням. Як це зробити, розповіли фахівці «Юридичного порадника для ВПО».

«Перевірити свою кредитну історію онлайн наразі можна за допомогою: телеграм-бота „Кредитна історія УБКІ“, застосунку „Кредитна історія“, застосунку Privat24 /"Кредитний рейтинг»; Інтернет-банку Приват24 «Мої рахунки"/"Кредитний рейтинг»; сайту Українського бюро кредитних історій. В останньому випадку для отримання кредитної історії потрібно:

У правому верхньому кутку сайту знайти та натиснути кнопку «Увійти». Вказати свій фінансовий номер телефону та дату народження або авторизуватися за допомогою «Дія.Підпис»

Після авторизації у розділі «Приватним особам» вибрати «Кредитна історія», а потім — «Отримати».

За словами юристів, усі погашені кредити та неактивні кредитні картки обов’язково повинні мати статус договору «закритий». Якщо ж кредитна історія містить помилки щодо фактів прострочень, інформацію про шахрайські кредити, неоновлені більше 2-х місяців дані тощо, слід звернутися до фінансової установи, в якій «висить» кредит, та до Українського бюро кредитних історій.

Нагадуємо, що Кабмін нещодавно змінив правила пільгового кредитування переселенців.

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