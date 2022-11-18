«Змія почала жерти сама себе і, здається, швидко впорається»: журналіст про майбутнє путінської росії

Россійський журналіст Андрій Окунь вважає, що війна з Україною прискорила розпад чинного режиму рф.

«Коли путін оголосив 21 вересня мобілізацію, я подумав: «Ось, що доб'є росію», — пише Андрій Окунь у соцмережах. — Просто тому, що державна система в нашій країні не вміє працювати в режимі постійної напруги. Її налаштували під отримання прибутку з нафтогазового сектора, але не навчили виживати в режимі авралу.

Путінська росія жила та версталася за звітами на папері. Реальність мало кого цікавила рівно до того моменту, коли українська армія почала рішуче перекидати російську. Тоді адміністратори укладу і вирішили злазити в інженерний відсік, подивитися, що відбувається глибоко всередині системи.

А там вакханалія, гасають скажені дядьки-слюсарі, які вставляють штирі в труби, щоб зірвало вентиль не зараз, а пізніше. Гар, кіптява, жорстокі мати, темрява хоч око вирва та окроп, що б'є з кожної щілини. Ошпарені та очманілі управителі вилізли, не розуміючи, як усю цю махину змусити працювати.

Війна прискорила розпад чинного режиму, а призов резервістів на українську війну лише посилив агонію. Державна система вже почала жерти сама себе, ніби змій, який згорнувся у кільце.

Мобілізація виявила критичні проблеми, які не вдасться вирішити знаскоку. Видати нормальне спорядження резервістам, правильно їх розквартувати, доставити на фронт, забезпечити їжею, водою та гарною зброєю — все це складні організаційні моменти, які путінська система не потягне, хоч би які укази підписували. І з кожним новим викликом, новим ударом хоч по економіці, хоч по ВПК, вона все сильніше кришиться.

У тому числі через слабкість та рихлість російського держуправління в країні неможливі нацизм і фашизм, які так люблять приписувати росіянам. За своїм визначенням, ці обидва поняття вимагають згуртованості та зрозумілої ідеології, яких у росії так і не з'явилося. Наприклад, нам досі не пояснили, що ховається під терміном традиційні цінності. Про цілі «спецоперації» я взагалі мовчу, здається, що війна йде заради того, щоб йти.

Протягом багатьох років російська влада робила все, щоб роз'єднати людей і задушити їх бідністю. Вона заохочувала вірних та позбавлялася ініціативних. Планомірно вичищала критику і заплющувала очі на багато проблем. Все це вилилося у саботаж державного масштабу та початок війни, кінець якої загалом уже відомий.

Змія почала жерти сама себе і, здається, швидко впорається, бо виявилася не такою масивною та вгодованою, якою її всі вважали".

Фото з Вікіпедії

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