ЗСУ відбили атаки ворога в районі 6 населених пунктів і вивели з ладу 500 «мобиків», — Генштаб

Розпочалася вже 269 доба російського широкомасштабного вторгнення, і ворог нині зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, водночас не припиняючи наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у ранковому зведенні.

Підрозділи Сил оборони героїчно відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.

А за уточненою інформацією, у період з 10 по 16 листопада, в місто Горлівка з напрямку Майорська, до лікарняних закладів доставлено близько 500 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ, значна частина яких — нещодавно мобілізовані.

Підтверджено вогневе ураження району зосередження противника у населеному пункті Михайлівка Скадовського району. Втрати особового складу склали до 40 осіб загиблими та 70 — пораненими. Їх доправили до лікарняних закладів на тимчасово окупованій території АР Крим.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, понад 12 районів зосередження живої сили та знищили засіб протиповітряної оборони окупантів.

Тим часом в Інституті вивчення війни спрогнозували початок нової хвилі офіційно оголошеної мобілізації в рф вже в грудні. Проте, вважають аналітики, це ще більше погіршить умови підготовки російських солдатів за умов перевантаженості бюрократичних та адміністративних ресурсів, а також проблем із забезпеченням армії.

Нагадаємо, президент Зеленський впевнений, що російська федерація зараз прагне домогтися короткого перемир'я, щоб відновити сили, тож таким шляхом завершити війну по-справжньому не вдасться.

Фото Генштабу ЗСУ

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