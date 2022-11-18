Окупаційні війська не припиняють артилерійських обстрілів на Донбасі, Запоріжжі, Криворізькому і Херсонському напрямках. Як повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ, на Донеччині ворог бив з усього спектру артилерії по районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Нью-Йорк та Первомайське, а під Херсоном мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Білозерка, та легендарна Чорнобаївка.

Однак ворог зазнає відчутних втрат. Так, у нині окупованому Скадовську, де перебуває обласна окупаційна «адміністрація», в результаті ураження району зосередження окупантів, втрати особового складу склали близько 50 осіб загиблими. А в місті Чаплинка підтверджується знищення складу боєприпасів.

Тому ворог здійснює передислокацію своїх військ — за наявною інформацією, зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ з Херсонського напрямку до міста Новоайдар на Луганщині.

Поточної доби українська авіація завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та залізничний міст.

Нагадаємо, стало відомо про кількість цивільних жертв ворожих обстрілів території Донецької, Запорізької, Харківської та Херсонської областей 17 листопада — на Донеччині 1 загиблий і 4 поранених, у Запорізькій області — 5 загиблих, на Харківщині та Херсонщині — по одному пораненому мирному мешканцю.

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