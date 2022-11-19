«Аморальні компроміси призведуть до нового кровопролиття»: Зеленський про спроби рф домогтися перемир'я

російська федерація зараз прагне домогтися короткого перемир'я, щоб відновити сили, тож таким шляхом завершити війну по-справжньому не вдасться.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.



«Саме собою припинення війни не гарантує миру. росія зараз прагне короткого перемир'я, перепочинку для відновлення сили. Дехто може назвати це кінцем війни, але такий перепочинок лише погіршить ситуацію», — сказав глава Української держави.

Він наголосив, що будь-яка думка про поступки нашою територією чи суверенітетом не може вважатися миром.

«Аморальні компроміси призведуть до нового кровопролиття. Справжній, тривалий та відвертий мир може стати результатом лише повного знищення російської агресії», — зазначив Зеленський.

Глава держави нагадав учасникам форуму про запропонований Україною мирний план із 10 пунктів.

«Мир — можливий, але для його існування ми маємо унеможливити всі складові російської агресії. Зробимо це. Нехай запанує мир», — наголосив український лідер.

Нагадаємо, раніше глава держави назвав дуже важливим перший вирок убивцям, які знищили малайзійський «Боїнг» у небі над Донбасом у 2014 році. За словами українського лідера, це був «первісний злочин», про який росія дуже багато брехала.

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