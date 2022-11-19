Перший поцілунок та зваблення: всі подробиці четвертого випуску «Холостяка»

На СТБ вийшов четвертий випуск романтичного реаліті «Холостяк"-12. Новий тиждень на проєкті був присвячений виходу із зони комфорту. Аби перевірити наміри учасниць та пізнати їх справжніх, Холостяк підготував досить нетипові побачення.

— Мені взагалі не страшно виходити із зони комфорту, — відреагувала Юля. — Вийшла і вийшла…

Минулого тижня Алекс запропонував Саші піти з ним на побачення, де дівчина має весь час говорити тільки «так».

— Я хочу кайфанути, — зізналась Саша, коли збиралась на побачення.

Дівчина вже має свій бізнес, вона розповіла, що найбільше її лякають публічні виступи.

— Коли мені треба було представляти компанію, я не спала всю ніч, — зізнавалася Холостякові дівчина.

— У Саші я побачив амбіції, — був задоволений Алекс та розповів, що його «викликом» була участь в акторському кастингу в Америці.

Алекс Топольський продовжує шукати своє кохання

Алекс привіз дівчину на поле. Вона зізнавалася раніше, що боїться літати.

Під час польоту з Сашею Алекс дав дівчині покерувати.

— Це були чудові відчуття! - сказала вона в захваті.

— Я бачив, що вона кайфує, — визнав Холостяк.

У цей час у будинку Гриша запропонував дівчатам гру «на слабо». Ті, хто збере найбільшу кількість балів, отримають подарунок.

Аміна вирішила запропонувати Юлі випити напій із йогурту та оселедця.

— Пити це просто неможливо, — обурилася Єлизавета.

— Аміна виявила себе злою, — сказала Саша.

Після польоту Алекс запросив дівчину до караоке-бару.

— Я співаю лише в душі, — зізнався Холостяк.

Алекс розповів, що після проекту хоче повернутися до Америки з дівчиною. Він запропонував Саші потанцювати і поцілував її.

— Не чекав, що у неї у відповідь виникне така пристрасть, — сказав Холостяк.

— Ах, Алексе, як від тебе відірватися! — шепотіла йому Олександра. — Цей день як казка. Я не хочу тебе відпускати.

Наприкінці вечора Алекс підніс дівчині троянду.

— Ти нереальний! — сказала Саша.

Цього разу учасниці на чолі з хазяйкою будинку мали самостійно вирішити, хто з них піде на побачення з Холостяком. Це мали бути дві дівчини, які не побояться несподіваного візиту Алекса до їхніх домівок. Та аби впустити до свого життя щось нове та прекрасне, суперницям потрібно позбутися зайвого вдома.

Дівчата вирішили, що ними будуть Юля та Катя.

— Катю, у нас такі гарні меблі! — сказала Аміна.

- Це максимально некомфортна ситуація, — визнала Катя. — Не пам'ятаю, що в мене вдома, мабуть, неприбрано.

Алекс зустрів дівчат у машині і відвіз кожну додому, щоб вони позбулися зайвих речей. Першою додому Алекса запросила Юля. Дівчина розповіла, що вона рано втратила батька. Її стосунки із колишнім хлопцем були складними.

— Хочу забути про весь негатив, — сказала Юля, розлучаючись із браслетом.

Алекс поїхав додому разом із Катею. Дівчина зізналася, що завжди виборювала ідеальний вигляд.

- Я все життя боролася зі своєю вагою, — зізналася Катя та розповіла, що займається бальними танцями. — Зараз же мені не вистачає закоханості.

— Мені приємно з тобою спілкуватись, — сказав Алекс. — Я розтанув у твоїх очах, як морозиво.

Побачення з дівчатами продовжилося за вечерею. Юля сказала, що мріє про продовження кар'єри, а Катя — народження дітей. Алекс поцікавився, чи бачать себе дівчата у США, де він живе. Обидві сказали, що готові до переїзду.

На наступне побачення вирушили Юля, Віка та Оля. Дівчата приїхали на зустріч у кемпінг. За завданням Холостяка вони мали прибрати територію, запастися дровами та приготувати вечерю.

Алекс запросив на розмову Віку.

— Мене багато ображали, — розповіла Віка. — Я надто багато віддаю, цього чоловіка не цінують.

Алекс розповів про своє попереднє кохання. Його дівчина не змогла залишитися в Америці і за півроку вони розлучилися. Віка розповіла, як намагалася знайти роботу актриси у Нью-Йорку.

— Я була сама, було складно, — сказала дівчина, тримаючи Холостяка за руку. — Не витримала і повернулася додому.

— Він мені подобається, — зізналася вона після розмови.

Марина виграла завдання, знявши відеоролик та отримала запрошення від Холостяка провести уїкенд у замку.

У цей час у кемпінгу дівчата приготували вечерю. Холостяк запропонував гру, ставлячи один одному провокаційні питання. Потім Алекс запросив на розмову Юлю.

— Коли ми разом, мені приємно з тобою ділитися думками, — сказала Юля. — Мені добре з тобою.

— Мені теж, — зізнався Холостяк.

Повернувшись до дівчат, Алекс зізнався Олі, що в нього до неї лише дружні почуття.

— Я злюсь, що не відкрилася йому, — сказала дівчина, покидаючи проект.

Марина приїхала до замка Радомишль, де на неї чекав Холостяк. Пара прийшла до майстерні, де виготовляли за старовинними рецептами папір. Потім Алекс запросив Марину на вечерю. Холостяк із задоволенням розповідав про своє дитинство.

— Моє дитинство проходило у Львові, — згадував Холостяк. — Я весь час пропадав на вулиці.

— Я намагатимуся бути більш відкритою, — вирішила після спілкування Марина.

Алекс зізнався, що для нього щастя — це об'єднання фінансів, відносин та кохання.

Марина та Алекс залишилися у замку на ніч. У номері, присвяченому Ганні-Ярославні. Опинившись віч-на-віч, обидва не стримували своїх почуттів.

— Ти така сексуальна, — шепотів Холостяк, цілуючи Марину.

Дівчина була досить наполегливою і Алексові довелося її заспокоїти.

— Марино, думаю, нам не варто так поспішати, — зупинив він пристрасні поцілунки.

Наприкінці побачення Марина отримала троянду.

— Думаю, ми зможемо відкритися ще більше, — сказав Холостяк.

На Церемонії троянд кожна з дівчат була без макіяжу, у джинсах та блакитній сорочці.

— Я зовсім не хвилювалася, — сказала Ліза.

Перед роздачею троянд Холостяк вирішив поговорити з Роксоланою.

— Мені з Роксоланою легко, — сказав Алекс, за бажанням дівчини малюючи у неї на плечі.

Першою знову отримала троянду Катя. Потім Саша. Вікторія здобула білу троянду бажання. Пішли з квітками Ліза, Роксолана, Юля та Аліна. Юля стала господаркою будинку.

На цьому етапі проект покинула Аміна — наймолодша учасниця проекту, яка минулого разу отримала жовту троянду останнього шансу.

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