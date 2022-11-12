Відверті фото та інтриги: всі подробиці третього випуску «Холостяка-12»

На каналі СТБ вийшов третій епізод 12-го сезону «Холостяка». Алекс Топольський продовжує шукати своє кохання. У випуску дівчата зізнавалися йому у своїх почуттях та розповідали про страхи. Холостяк побував у своєму рідному місті, де згадав дитячі роки.

- Я не хочу, щоб дівчина мала стратегію, — зізнався Холостяк на початку випуску. — Нехай вона буде такою, якою є.

На початку третього епізоду Холостяк приготував дівчатам випробування спортом.

- Відразу можна побачити, хто займається вранці бігом, — зауважив Холостяк.

Дівчата мали не лише пробігти, а й відповісти на запитання. Учасниці обирали тактику, яка їм найбільше подобалася.

- Треба себе любити, — сказала Сашко. — Зупинитись, подумати.

- Поки ми бігли, я встигала підмалювати губи, — зізналася Вікторія. — Я розуміла, що за нами спостерігає Холостяк.

У своїй групі випередила всіх Юля.

- Ти мене здивувала, — зізнався Холостяк.

- Я хочу поплавати, показати свою фігуру, — сказала Максу Юля.

Але Віка вирішила використати свою картку, отриману під час змагання, та відкликала від змагання Юлію.

- Ми ще з першої вечірки не зрозуміли один одного, — образливо сказала Юля.

Холостяк запросив на бесіду Люду — спортсменку. Дівчина зізналася, що її перше кохання було нещасним. Наприкінці розмови Холостяк подарував Люді дорогу прикрасу.

- Ти перший, хто подарував мені прикраси, — зізналася дівчина.

Людмила, 24 роки, Чернівці, гравчиня збірної України з волейболу

На бесіду із Холостяком пішла ще одна учасниця — Ольга, яка приїхала на проект із Америки. Оля розповіла Алексу все, що вона думає про решту учасниць. «Дісталося» Каті, Аміні, Марині, Лізі, Юлі та Вікторії.

- Переживаю, щоб Оля не розповіла про мене якоїсь гидоти, — сказала Марина.

Холостяк відверто поговорив із усіма дівчатами. Він зізнався, що не може уявити собі секс без кохання, чим порадував учасниць. За підсумками зустрічі запрошення на побачення отримала Аміна. Але в останній момент до них приєдналася Марина.

- Я зрозумів, що вона тільки й чекала на момент, щоб до нас приєднатися, — сказав Холостяк.

- Зовсім не рада, що так станеться, — зізналася Аміна. — Але я не боюся Марини.

У будинку учасниць свої правила почала встановлювати «господиня» Олександра. Гриша дав дівчатам завдання — зробити фотографію для Холостяка.

- Я хочу бути максимально собою, — сказала Марина.

Марина та Аміна приїхали на побачення до Алекса, яке відбувалося під час екстремального водіння.

- Це були максимальні емоції, — сказала Аміна.

- Я просто завмерла, — сказала Марина, опинившись у машині.

Дівчата по черзі каталися із Холостяком.

У цей час учасниці у будинку робили фото для Холостяка.

- Її фотографії схожі на каталог елітних повій, — сказала Сашко, коментуючи фото Роксолани.

- Мої фотографії були еротичними, — визнала Сашко.

Після дрифтингу Алекс поговорив із двома дівчатами — Аміною та Мариною. Аміна розповіла, що хоче стати лікарем. Марина у свій час працювала на «швидкій допомозі».

Алекс запросив Марину на розмову.

- Мені цікаво дізнатися, чому ти у 15 років взяла відповідальність над своїм життям, — сказав Алекс. — Ти не боялася ризикнути?

- Я хотіла бути самостійною, — зізналася Марина.

Алекс розповів, що його батько загинув два роки тому, але подробиці згадувати не схотів.

- Мене так накрили спогади, — зізнався Холостяк. — Батька збив автобус. Не міг повірити кілька тижнів, що це сталося.

Попрощавшись з Мариною, Холостяк поговорив наодинці з Аміною.

- Я була дуже непосидючою, — зізналася дівчина. — Я була хуліганкою.

Алекс розповів про своє підліткове кохання.

Аміна зізналася, що їй 20 років, і вона готова до створення сім'ї. Але жодній із дівчат Холостяк не вручив троянду.

Після того, як Холостяк побачив фотографії дівчат, вирішив запросити на побачення Лізу. Дівчина зробила дуже відверте фото. Алекс запросив дівчину до себе додому.

- Ми матимемо сімейну обстановку, — вирішив Холостяк. — Мені було цікаво дізнатися її глибше, як людину.

Ліза працює круп'є, а перша освіта — джазова піаністка.

- Це дуже несподівано! — захопився Холостяк.

На вечерю, яку приготував Алекс та Ліза, Холостяк запросив свого давнього друга із сином.

- Коли народився мій син, я одразу знав, що Алекс буде хрещеним, — сказав гість.

Ліза відверто розповіла Холостякові про те, що кілька місяців тому загинув її батько.

- Це було потрясіння, — зізналася дівчина. — Я не пішла на його похорон. Хотіла, щоб він для мене залишився живим.

— Сподіваюся, дізнатися більше про тебе, — сказав Холостяк, передаючи дівчині троянду.

У цей час у будинку дівчат запрошення на індивідуальне побачення отримала Сашко. Воно мало пройти у Львові.

- Зрештою, я з ним поспілкуюсь, — зраділа дівчина.

Львів — рідне місто Олекса Топольського. Для побачення Холостяк вибрав прогулянку містом. Пара прийшла до квартири, де раніше мешкала родина Алекса.

- Мені подобалося, як він дивився на мене, — сказала дівчина. — Думаю, я йому подобаюся.

- Мені з Сашком дуже легко, — зізнався Холостяк.

Алекс показав Саші спортивну секцію, де він сім років займався карате. Дівчина зараз не працюєш, але Холостяк хотів би бачити поряд із собою дівчину, яка сама про себе дбає. Саша розповіла про минулі стосунки, які були «токсичними».

- Я нікого так не любила, — зізналася дівчина.

Наприкінці вечора Холостяк дав Саші троянду, сказавши, що то за її чесність.

Напередодні церемонії троянд Холостяк переглянув відео дівчат, які вони записали для нього. На церемонії усі учасниці були у чорних сукнях. Ліза прийшла у спідній білизні.

- Розкішно виглядаєш, — не стримався Холостяк.

На розмову Алекс запросив Вікторію, Катю та Роксолану, але не одній із них троянду не дав.

Отримала троянду Юля, розмову з якою перервала Вікторія.

- Те, що вона повернулася з трояндою, було очікувано, — сказали дівчата.

Білу троянду виконання бажань отримала Роксолана. Жовту — останнього шансу — Аміна.

Проект залишила волейболістка Людмила.

- Мені не підходять твої принципи, — сказав Холостяк.

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