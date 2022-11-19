Непереможний боксер отримав два ножові поранення перед титульним боєм

Боксер Мехрубон Сангінов із Таджикистану (13 перемог, 10 із них — нокаутом, 1 нічия) ледь не загинув, приїхавши провідати рідних до Душанбе.

Йдучи вулицею, спортсмен став свідком сутички та вирішив втрутитися. «Увечері в місті хлопці наїжджали на приїжджих гостей нашої столиці. Я зробив їм зауваження, що не можна так поводитися з гостями. Тоді несподівано ці хлопці напали на мене, один із них ударив мене двічі ножем», — наводить слова постраждалого сайт «Азія-Плюс».

Після інциденту Мехрубона доправили до лікарні Душанбе, де було діагностовано непроникне поранення грудей із лівого боку та проведено операцію. А незабаром спортсмен вирушив на реабілітацію до США. Примітно, що в американському Орландо він мав проводити у грудні бій за звання обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBA, але натомість змушений буде впродовж кількох місяців проходити реабілітацію.

Мехрубон Сангінов мав у грудні битися за звання обов'язкового претендента на титул чемпіона світу

«Шкода, до цього бою я йшов дуже довго, щоб здобути титул та представити нашу країну на весь світ, — цитує джерело Сангінова. — Мені щодня шанувальники боксу пишуть, куди я зник. Тому роз'яснюю своїм уболівальникам, куди я „зник“. Дякую Всевишньому, що я залишився живим, а титули та все інше встигну ще завоювати. Обов'язково відновлю своє здоров'я та знову вийду на ринг битися за честь нашої країни».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий боксер-чемпіон Роберт Істер-молодший вижив після трьох вогнепальних поранень.

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