Після обстрілу Нікополя в ніч проти 20 листопада пошкоджено десятки житлових будинків (фото)

Росіяни щодоби обстрілюють Нікопольский район Дніпропетровщини. У ніч проти неділі, 20 листопада, з РСЗВ та важкої артилерії були обстріляні чотири громади — Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька та Нікопольська.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, найбільше дісталося Нікополю. По житлових кварталах протягом ночі вдарило щонайменше 40 російських снарядів. Постраждав 59-річний чоловік. Йому надали допомогу, він лікується удома.

Фото Валентина Резніченка

«Пошкоджені 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автівки, гуртожиток профтехучилища, газопроводи та лінії електропередач. Обстріл спричинив три пожежі. Зайнялися квартира, машина та гараж. Вогонь рятувальники ліквідували», — повідомив Резніченко.

Фото Валентина Резніченка

Фото Валентина Резніченка

У решті громад без постраждалих. Пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.

Фото Валентина Резніченка

За словами очільника ОВА, в інших районах Дніпропетровської області ніч була тихою. Немає обстрілів й ранком у неділю.

Напередодні ворог бив по місту з «Градів» та артилерії, окрім Нікополя були обстріляні села Іллінка, Добра Надія та Вищетарасівка.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

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