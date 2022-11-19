Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, випустивши по мирних населених пунктах 60 снарядів

Нікопольщина уночі знову здригалася від ворожих пострілів — росіяни обстріляли з «Градів» та важкої артилерії три громади — Нікопольську, Марганецьку та Мирівську. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, на мирні міста було скеровано понад 60 смертоносних снарядів.

Пошкоджень зазнало житло, господарські споруди та автівки.

Згоріле авто

Своєю чергою очільник військової адміністрації Кривого Рога Олександр Вілкул поточнив, що окупанти застосували РСЗВ «Град» та ствольну артилерію, і окрім Нікополя, вдарили також по селах Іллінка, Добра Надія та Вищетарасівка.

Виникла пожежа, її вже ліквідовували. Скрізь обійшлося без людських втрат.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про збільшення кількості жертв ворожого обстрілу міста Вільнянська в Запорізькій області.

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