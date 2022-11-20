Водоліям сьогодні слід уникати авантюр, а Козерогам не варто розпочинати нові справи: гороскоп на 20 листопада 2022 року

Астрологи, які назвали три знаки зодіаку, яким у листопаді сприятиме вдача, вважають 20 листопада днем, коли не варто приймати за чисту монету все, що будуть говорити люди. У їхніх словах сьогодні буде замало правди.

Крім того, астрологи радять обережно ставитися до подій, що відбуваються, оскільки вони можуть здатися зовсім не тими, якими є насправді. Робити на основі їхніх важливих висновків не варто.

Овен

Сьогодні можуть з'явитися хороші можливості для просування у кар'єрі, освіті, громадській діяльності та фінансовому процвітанні. Не пропустіть чудові умови для плідної роботи. Не виключено, що велика сума грошей піде на дрібниці, пише slovofraza.com.

Телець

Сьогодні ви будете блищати дотепністю, прагнути участі в дискусіях і суперечках. Сила почуттів позитивно вплине на їхній емоційний стан. Дозвольте ближнім також виявити свої таланти. Не відштовхуйте їх у тінь своєї слави.

Близнюки

День символізує концентрацію всіх сил та енергій. Він сприяє творчому творенню і художній майстерності. Цьому супроводжує прагнення створити матеріальну базу та надійно забезпечити тили. Займіться зміцненням виробничої та фінансової дисципліни.

Рак

Сприятливий день для початку нової справи. Сьогодні у чоловіків-Раків з'явиться можливість блиснути талантами, виявити усі свої здібності. Проте ті, хто обмірковує новий діловий проект, мають заручитися підтримкою партнерів чи схваленням впливових покровителів. Ухвалюючи рішення, будьте обережні. У другій половині дня можлива зустріч зі старими друзями. Постарайтеся не згадувати про колишні сварки та взаємне нерозуміння.

Лев

Зірки рекомендують вам повністю присвятити себе роботі, оскільки сприятливе розташування зірок обіцяє принести швидкий та вагомий результат усім починанням останнього часу. Цілеспрямована діяльність успішно завершиться довгоочікуваною звісткою чи зустріччю з партнером.

Діва

Сприятливий день. Можливі позитивні зміни у фінансовому становищі, проте непередбачені витрати або борги, що накопичилися, поглинуть весь прибуток. Сьогодні у вас з'явиться можливість блиснути талантами та здібностями.

Терези

Зірки попереджають, що сьогодні будь-яка справа у сфері професійної діяльності вимагатиме від вас максимуму зусиль. В особистих відносинах відкиньте всякі сумніви та дозвольте почуттю впевненості повністю опанувати вас. Планети допомагають сміливості.

Скорпіон

Сьогодні сприятливі контакти з чиновниками, ділові зустрічі, оформлення документів, звернення до вищих інстанцій. У першій половині дня ймовірні дрібні непорозуміння, що виникли через необачні висловлювання або хибно витлумачені обіцянки. Бурхливий прояв емоцій може посилити становище.

Стрілець

День активної боротьби, відстоювання своїх принципів, самозахисту. Посилиться протиставлення себе навколишньому світу. Ви настільки поринете в особисті проблеми, що не звертатимете уваги на оточуючих. Навіть якщо ви дуже зайняті, приділіть час дітям чи своїм підопічним.

Козеріг

Цей день вдалий для активного оволодіння знаннями та знайомствами. Це найневідповідніший день для початку нової справи, довгострокового планування, вирішення життєвих питань. Можете вирушати в заплановану подорож, але будьте уважні за кермом.

Водолій

На подарунки долі сьогодні розраховувати не доводиться. Азартні ігри не мають успіху. Не варто пускатися в авантюри у фінансових питаннях. Уникайте імпульсних рішень та дій під впливом емоцій, особливо після полудня.

Риби

Сьогодні Риби можуть бути занадто імпульсивні, здатні «заводитися» через дрібниці, особливо в тому, що стосується їхнього будинку та близьких. Відносини у сім'ї нерівні. На другу половину дня не плануйте початок важливих справ — їх результат непередбачуваний.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали три знаки Зодіаку, які отримають солідний прибуток у листопаді, а також розповіли про знаки зодіаку, життя яких покращиться після молодика 24 листопада.

Фото: Pixabay

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