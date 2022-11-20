Астрологи розповіли, яким буде цей тиждень, з 21 по 27 листопада, для всіх знаків зодіаку. До речі, у середині тижня, 24 листопада, буде молодик, коли краще відмовитися від певної діяльності. Наприклад, вважається, що в такий день погано стригти волосся і нігті, проводити будь-які косметологічні процедури, вирушати в дорогу, а також розпочинати якісь важливі справи та проекти — вони не матимуть успіху.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на цей тиждень пропонує slovofraza.com.

Овен

У Овнів настає час, коли їм треба діяти. Наприклад, це буде вкрай сприятливий тиждень для пошуку нової роботи, ділових знайомств, співбесід. Це дуже важливо для тих Овнів, які зараз шукають роботу і дуже хочуть стати успішними. Планети дають зелене світло у спорті та спробах розпочати цикл фізичних вправ. Овнам захочеться більше рухатися, тому що нічні світила вдихнуть у них силу та впевненість у собі.

Телець

Тільцям у ці сім днів, можливо, доведеться більше спілкуватися з людьми, причому на різні теми і у різних ситуаціях. Астрологи наполегливо рекомендують представникам даного знаку розвивати свій дар переконання, щоб ставати успішнішим і домагатися свого швидше. У цьому їм допоможуть корисні поради. Нині в жодному разі не можна переоцінювати свої можливості, навички. Тельці-реалісти стануть найпродуктивнішими та найефективнішими представниками свого знаку. Потрібно перестати дивитися на світ крізь рожеві окуляри.

Близнюки

У період з 21 по 27 число Близнюкам, ймовірно, доведеться більше часу присвячувати спілкуванню та знайомствам. Щоб уникнути розчарування у спілкуванні з новими чи вже знайомими людьми, важливо не чекати від них надто багато. Астрологи наполегливо радять не ображатися на нестримні обіцянки та легку брехню, особливо у понеділок — найнебезпечніший день тижня. Також Близнюкам варто бути уважнішими, адже Всесвіт почне надсилати їм знаки, що вказують на те, що життєвий шлях обраний неправильно. Вплив Меркурія допоможе це виправити.

Рак

У Раків у ці сім днів очікується чимало важливих і незвичайних подій у житті. Вміло розставляти свої пастки будуть вороги, тому важливо навчитися аналізувати ситуацію та приймати виважені рішення. Це не привід не довіряти взагалі нікому, але доведеться бути більш вибірковими. Вкрай важливо уважно стежити за реакцією людей на будь-які дії, події, слова. Читати оточуючих за їхніми невербальними жестами буде простіше простого.

Лев

Левам на початку тижня буде складно впоратися зі своїми емоціями, але вже у вівторок ситуація зміниться. Ще краще астрологічна обстановка буде з п'ятниці, коли Юпітер позбавиться ретроградності. Ця подія зробить Левів менш недовірливими та сміливішими. Не варто зараз сприймати все погане надто близько до серця. Будь-які негаразди, як дрібні, так і великі, досить швидко зникнуть, не залишивши навіть сліду.

Діва

Не виключено, що Діви в період з 21 по 27 листопада замисляться про те, як знайти свій шлях до щастя та гармонії. Можливо, доведеться змінити своє ставлення до якихось речей та подій, пробачити якусь людину. На фінансовому та діловому радарі можуть виникнути нові претенденти на роль ментора та наставника, а також нові можливості. Дів можуть запросити на нове місце роботи, так що краще уважно розглянути всі вхідні пропозиції.

Терези

Планети та зірки допоможуть Терезам у вирішенні їхніх кармічних завдань. Цього тижня представники цього повітряного знаку стануть набагато щасливішими, причому для цього не потрібно буде багато грошей або уваги протилежної статі. Щастя народжується усередині нас. Терези зможуть це усвідомити і зрозуміти, що вже давно у них все в повному порядку, а дрібні негаразди — це лише побічний шум, який ніяк не впливаємо на світовідчуття. Якщо раніше зірки були не при ділі, то зараз вони візьмуть Терезів під своє крило. Особливо позитивним буде кінець тижня через зміну напрямку руху Юпітера.

Скорпіон

Скорпіонам важливо пам'ятати в період з 21 по 27 листопада, що вдачі та щастя їх позбавляють зараз переважно взаємні претензії та ворожнеча з оточуючими. Настав час закопати сокиру війни і перестати думати про помсту, адже мстивість потребує величезних витрат енергії, а також йде врозріз із кармічними законами. Недарма кажуть, що помста — доля недалеких людей. Ніхто не змушує Скорпіонів спілкуватися з тими, хто їм не подобається, але свою енергію та час краще пустити на домашні справи чи роботу. Це буде максимально мудрим рішенням у поточних умовах.

Стрілець

Стрільцям зараз дуже важливо навчитися чути себе. Ця навичка допоможе їм вийти за межі зони комфорту та суттєво підвищити свої шанси на успіх у будь-якій сфері життя. Навколишні люди можуть демонструвати здебільшого лише фальшиві почуття, але це не означає, що нікому не варто довіряти. Стрільці зможуть побачити набагато більше, ніж інші знаки зодіаку, тому важливо спостерігати, робити висновки і поки не навішувати ярлики. Кінець тижня краще провести вдома, у приємній атмосфері. Це буде ідеальний час для відпочинку та зміни обстановки.

Козеріг

Козерогам необхідно з 21 по 27 число сісти на «інформаційну дієту». Інформація з інтернету негативно впливає на наше життя, але в ці сім днів Козерогів можуть ще більше пригнічувати новини. Астрологи радять також відмовитись від виконання справ, які не були заплановані заздалегідь. Зірки і планети хочуть, щоб люди цього знаку дотримувалися свого розкладу і не відхилялися від звичного розпорядку. Хаос, ризики та непередбачуваність зараз точно не в тренді. Козероги можуть бути собою і не боятися за наслідки.

Водолій

Водоліям може здатися, що все і всі проти них, але за більш детального розгляду кожної події цього тижня можна буде зрозуміти, що це не так. Насправді все, що відбувається зараз, буде вкрай позитивно відбиватися на успіхах Водоліїв у майбутньому. На початку тижня цим людям знадобиться екстрений захист біополя, оскільки Меркурій з Венерою, які злилися у поєднанні, можуть спровокувати шквал негативу у спілкуванні з незнайомими людьми. Якщо Водолії хочуть зберегти удачу, їм потрібно докласти зусиль.

Риби

Рибам у період з 21 по 27 листопада, швидше за все, доведеться більше спілкуватися з людьми та заводити нові знайомства. Щоб знайомства та спілкування були ефективнішими, важливо навчитися читати характер людини. У цьому плані корисною стане методика аналізу підборіддя. Також необхідно враховувати свій внутрішній голос, адже інтуїція теж може говорити про співрозмовників чимало. Енергія, що підживлюється Меркурієм, вимагатиме від Риб уважності та обережності у всіх сферах життя.

Раніше астрологи назвали п'ять знаків зодіаку, в житті яких після молодика у Стрільці 24 листопада 2022 року розпочнеться біла смуга.

Фото Pixabay

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