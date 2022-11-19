Молодий місяць у Стрільці 24 листопада: чим небезпечний період, і які обряди потрібно провести

Зовсім скоро настане черговий повний місяць, і пройде він у знаку Стрільця (на початку листопада листопаді повний місяць наклався ще й на затемнення). Це явище несе в собі багато несподіванок, які можуть бути небезпечними, якщо не знати, чого не можна робити до 24 листопада і цього дня безпосередньо. Але ця місячна доба також заряджена силою істинної магії. Кожен із нас може провести ритуали з місячною водою на різку позитивну зміну долі.

Час справжньої магії

У листопаді молодик настане 24 числа о 00:57 за київським часом. Вже починаючи з пізнього вечора або рано вранці ми зможемо не тільки відчути потужний вплив місячної енергії, але і використовувати її собі на благо. За годину істинної магії можна зарядити воду та провести деякі ритуали. Вони дійсно здатні змінити життя на краще, якщо їх правильно застосувати.

Що небезпечно робити в молодик 24 листопада

Оскільки під час оновлення місячного циклу всі енергії збиваються, людям буває складно дотримуватись правильного курсу. Важливо не піддаватися спокусі кинути розпочату справу, розірвати стосунки, ухвалити необачне рішення.

Якщо вас провокують на конфлікт, потрібно постаратися згладити гострі кути, уникнути спору будь-яким способом. Іноді досить просто несподівано похвалити людину. Сварки в цей час дуже небезпечні і можуть призвести до затяжної ворожнечі.

У молодик краще не перенапружуватися, не збільшувати фізичні навантаження, виключити інтенсивний спорт. Тому 24 листопада не варто розпочинати ремонт чи проводити генеральне прибирання.

Під час місячного оновлення ми повинні очищатись від усього негативу, брехні, тому не варто говорити неправду чи підтримувати плітки.

У молодик не стрижуть волосся і нігті — це небезпечно для здоров'я. Так можна відсікти успіх.

Також небезпечно проводити будь-які косметологічні процедури, адже вони можуть дати несподівано поганий результат, призвести до алергії та запалень.

Небезпечно також вирушати в дорогу, подорож, бо неприємності чатуватимуть на кожному кроці.

Не варто розпочинати якісь важливі справи та проекти — вони не матимуть успіху.

Обряди з місячною водою в молодик на різку і позитивну зміну долі

Обряд № 1

У годину справжньої магії налийте у склянку з прозорими стінками воду та поставте її на підвіконня. Нехай він постоїть до ранку. Вранці необхідно нашіптувати на воду своє бажання, яке має змінити ваше життя, та випийте його.

Обряд № 2

У день молодика можна очистити житловий простір за допомогою полину. Залийте її листя окропом і дайте настоятися. Після цього процідіть настій і вилийте його в склянку. Всю ніч молодика він повинен заряджатися місячною енергією на вікні. А наступного дня помийте підлогу у всіх кімнатах із додаванням у воду цього магічного відвару.

Обряд № 3

Щоб очистити шкіру та стати більш привабливою, приготуйте 24 листопада рожеву воду. Її потрібно залишити на вікні до ранку, після чого вмиватися нею, ні з ким попередньо не розмовляючи. Витирати залишки води з обличчя не можна.

Обряд № 4

Щоб очистити від негативу речі, які ви носите, можна зарядити більше води. Таз розташуйте біля вікна і киньте трохи морської солі. Вранці у цій воді замочіть речі близьких людей. Якщо вода потемніє або стане каламутною, це означатиме, що на ній був негатив, який пішов.

Обряд № 5

Щоб позбутися нічних кошмарів, зробіть відвар із листя та квітів лікарських рослин. На ніч поставте його на підвіконня та використовуйте, коли не зможете заснути. Достатньо змочити білу тканину у відварі та прикласти її до чола. Незабаром тривоги підуть і вас почне долати сон.

Нагадаємо, раніше астролог розповіла, як вплине майбутній молодик на перебіг війни в Україні.

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