Залежить від ціни на газ: стало відомо, коли в Україні подорожчає комуналка

Наразі тарифи на комунальні послуги в Україні заморожено, але після закінчення холодів вони можуть бути переглянуті.

Про це «24 каналу» повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Наскільки саме зміняться тарифи, залежатиме від ціни на газ.

«Протягом опалювального сезону тарифи не будуть змінюватися. Після опалювального сезону — напевно. Будемо бачити ситуацію, але на моє переконання, тарифи повинні бути економічно обґрунтовані», — заявив він та додав, що наразі ціноутворення дуже незвичне.

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Зазначається, що тарифи на електроенергію для побутових споживачів заморожено до кінця опалювального сезону, а ціни на газ, тепло та гарячу воду — до кінця воєнного стану та протягом 6 місяців після закінчення війни. Втім, ціни для підприємців можуть бути переглянуті.

Незважаючи на чинний мораторій, протягом року подорожчали майже всі комунальні послуги, окрім електроенергії. Так, за даними Держстату, з вересня 2021 року до вересня 2022 року вартість комунальних послуг в Україні піднялася на 4,3 проценти.

Тим часом в країні накопичуються борги за послуги ЖКГ, насамперед, в регіонах, де тривають бойові дії. Громадян просять за можливості хоч частково оплачувати комуналку.

Фото Pixabay

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