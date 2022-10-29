Стали відомі тарифи на електрику в опалювальний сезон: скільки платитимемо

Пільгові ціни на електричну енергію для побутових споживачів зберігатимуться протягом осінньо-зимового періоду 2022/2023 рр — до 31 березня 2023 р. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 28 жовтня.

Як наголосили в міністерстві енергетики, документом передбачено продовження дії спеціальних обов’язків, покладених на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.

Візначимо, що з 1 жовтня 2021 року фіксований тариф на електроенергію становить:

для індивідуальних побутових споживачів — 1,44 грн/кВт год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год — понад 250 кВт год на місяць;

для колективних побутових споживачів, гуртожитків, для юридичних осіб, які є власниками або балансоутримувачами майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб у частині задоволення власних потреб ВПО, у дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі та освітлення території, для релігійних організацій в частині використання електричної енергії для комунально-побутових потреб, — 1,68 грн/кВт год незалежно від обсягу споживання.

Також цей тариф діє у багатоквартирних житлових будинках при використанні електроенергії для технічних цілей: роботи індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів, домофонів та освітлення дворів, східців і номерних знаків. А нині, постановою від 28 жовтня 2022 року цей перелік доповнено цілями споживання на аварійне та евакуаційне освітлення, протипожежні системи, системи вентиляції, димовидалення та кондиціонування, системи сигналізації та авіаційні маяки, наголосили урядовці.

Нагадаємо, що раніше регулятор запровадив спрощену процедуру зміни електропостачальника, що дасть можливість здійснювати такий перехід за 3 дні, а також зобов'язав електропостачальників в рахунках на оплату зазначати інформацію про початкові та кінцеві покази засобів обліку електричної енергії, на підставі яких здійснюються нарахування.

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