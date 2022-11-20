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Україна

росія планує теракт на АЕС у Білорусі з метою звинуватити Україну, — розвідка

15:10 20 листопада 2022
АЕС в білорусі

Рашисти, які 20 листопада обстріляли територію Запорізької АЕС, унеможлививши запуск 5 та 6 енергоблоків, готують провокацію на ядерних об'єктах білорусі.

Як повідомляють в ГУР Міноборони України, найближчим часом заплановано проведення низки терактів — штучно спровокованих техногенних катастроф на об’єктах критичної інфраструктури. Місце проведення імовірних «інцидентів» — території, що межують з кордонами країн ЄС та України, зокрема гродненської та брестської областей.

«Одна з головних цілей — білоруська атомна електростанція „Островець“. Розробкою та реалізацією „проєкту“ займаються російські спецслужби. Натомість білоруський кдб просто поставлений до відома. Відповідальними за теракти традиційно призначать громадян країн НАТО та України, які начебто будуть перевдягнені у білоруську військову форму», — йдеться у повідомленні.

Раніше в українській розвідці повідомляли, що росіяни використовують територію своєї Курської АЕС для зберігання ракетного озброєння.

Фото зі сторінки ГУР МО у соцмережах

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