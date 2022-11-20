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Погода

«Неймовірний контраст»: синоптики обіцяють українцям 21 листопада від -2 на півночі до +20 на півдні

19:34 20 листопада 2022
Прогноз погоди

В Україну, де останнім часом погіршилася погода, прийде черговий циклон з півдня. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

«Тому очікуються дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця, ожеледь та рвучкий вітер. На заході та сході України завтра — переважно хмарно, без особливих опадів. Температура повітря неймовірна у своїх контрастах — на заході та півночі від 2 морозу до 2 тепла, у центральних областях +8+14 градусів (на Вінниччині близько нуля), у східних областях +10+18 градусів, на півдні +15+20 градусів!», — прогнозує вона.

У Києві 21 листопада можливі мокрий сніг та льодяний дощ.

«На дорогах може бути дуже небезпечно — водії, завтра краще б залишити автомобілі на місцях прописки. Температура повітря коливатиметься близько нуля. Тобто, погода — складна. А ще й завтра прогнозуються магнітні бурі», — прогнозує Діденко.

Як писали «ФАКТИ», синоптики прогнозують, що зимою 2022−2023 року температура буде на 1−2 градуси вище за норму, розраховану за період 1991−2020 роки.

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