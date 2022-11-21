Гібридна спецоперація: експерти розповіли ЗМІ про спробу російського бізнесмена Сомхішвілі відсудити $ 100 млн

У Північному апеляційному господарському суді у вівторок, 22 листопада, відбудеться засідання, за наслідками якого столиця може втратити 4 млрд грн. Позивач — компанія «Київ Термінал», бенефіціаром якої є бізнесмен російсько-грузинського походження, нині громадянин Великобританії Тамаз Сомхішвілі. Про це йдеться у статті інформаційного агентства «Українські новини» напередодні судового засідання.

У 2007 році тендер на реконструкцію Харківської площі виграла маловідома компанія «Київ Термінал», бенефіціаром якої є російсько-грузинський бізнесмен Тамаз Сомхішвілі. Правозахисники переконані у тому, що компанія спочатку не планувала проведення будівельних робіт, розраховуючи отримати у користування або дорогу столичну землю, або компенсацію за відмову у наданні прав оренди на неї.

«На той час я був заступником головного архітектора міста Києва. Можу підтвердити: не було ні бухгалтерських, ні юридичних документів, ні якихось рішень між компанією „Київ Термінал“ та Київрадою», — розповів агентству експерт з містобудування Віктор Глєба.

За словами Віктора Глєби, інвестиційна угода була розірвана у зв'язку з порушенням закону, підробкою підписів та неправдивою інформацією.

«У 2013 році інвестиційний договір за згодою обох сторін було розірвано. Але наприкінці 2018 року, коли вже давно минув термін давності оскарження цього рішення, компанія „Київ Термінал“ звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до київської влади. Позивач зажадав $ 25 млн компенсації за завдану шкоду і ще $ 75 млн компенсації за втрачену вигоду. Хоча вимоги позивача є абсурдними, Господарський суд вирішив частково задовольнити позов», — повідомляють «Українські новини».

Наступна інстанція — Північний апеляційний господарський суд відмовив у задоволені позову, проте скандальний суддя Григорій Мачульський (відомий за скандалом з екскерівником «Укрбуду» Максимом Микитасем) повернув справу на апеляцію.

22 листопада 2022 року відбудеться засідання Північного апеляційного господарського суду, де знову розглянуть позов компанії «Київ Термінал» до КМДА.

Активісти та правозахисники обурені самим фактом продовження судового розгляду з огляду на біографію бенефіціара «Київ Термінал».

«Сомхішвілі, відомий у певних колах як «Тамаз Тобольський», закінчив фізмат у Тобольську, здобув фінансову освіту у Тюмені та є одним з співзасновників АНО «Тенісний клуб «ЛУКойл». «Київ Термінал» — це не просто мафія, а російська мафія. Це грузинський злодій у законі, який зараз заправляє російські танки. Я особисто писав заяву до СБУ. Співробітників служби, які ведуть слідчі дії, вбито. Цим питанням має займатися СБУ, це питання національної безпеки», — розповів «Українським новинам» Віктор Почва.

Київські активісти також вважають, що є всі ознаки диверсії та гібридної війни росії проти України.

«Якщо судді ухвалять рішення на користь російського олігарха, це не просто зрада. Це ще спосіб загнати кожного киянина у борги, адже саме нам треба ці кошти віддавати. Я думаю, що буде дуже багато охочих, які спитають кожного суддю, якою юридичною аргументацією вони керувалися при ухваленні такої зради. А ще хотілося б, щоб СБУ докладніше придивилася до колегії суддів Верховного суду, які ухвалили рішення на користь росіянина. Сомхішвілі був гендиректором і є акціонером російського „Лукойлу“. Гей, РНБО! Чому Сомхішвілі досі не під санкціями?» — цитує агентство правозахисника Олександра Аронця.

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