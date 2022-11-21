Минулої доби наші воїни відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка, Курдюмівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Першотравневе, Підгородне, Спірне, Стельмахівка та Яковлівка Донецької області, повідомили у Генштабі.

Сили оборони вразили колону російських окупаційних військ у районі населеного пункту Сиротине Луганської області. Інформація про втрати супротивника уточнюється.

Українська авіація Сил протягом поточної доби завдала ударів по трьох районах зосередження росіян та трьох позиціях зенітних ракетних комплексів ворога.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 інші важливі об'єкти противника.

За даними Генштабу, у населеному пункті Любимівка тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти під виглядом пошуку диверсійно-розвідувальних груп незаконно проникають у приватні будинки та грабують майно місцевих мешканців.

На тимчасово зайнятих територіях Луганської області продовжуються заходи примусового переселення місцевих жителів. Зокрема, до Луганська примусово переміщено мешканців Біловодська.

Нагадаємо, в Офісі президента озвучили кількість військової техніки, яка потрібна ЗСУ, щоб швидше гнати російських загарбників з української землі та наближати перемогу.

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