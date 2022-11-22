Потужний землетрус в Індонезії забрав життя десятків людей

У вівторок, 22 листопада, влада Індонезії повідомила уточнені дані про жертви потужного землетрусу на острові Ява, який стався напередодні. Національне агентство з ліквідації наслідків стихійного лиха (BNPB) Індонезії підтвердило загибель 62 людей. Ще сотні постраждали. Раніше губернатор Західної Яви Рідуан Каміл заявив журналістам, що загинули 162 особи. Зрозуміло одне, що дані про жертви стихійного лиха ще змінюватимуться.

За інформацією Геологічної служби США, магнітуда основного підземного поштовху становила 5,6 бала. Його епіцентр був розташований у місті Чіанджур у західній частині острова Ява, на глибині 10 км.

Землетрус почався о 13:21 за східно-індонезійським часом 21 листопада. Повідомляється про численні руйнування. Це пояснюється тим, що район Чіанджура густонаселений. Багато будинків тут були недбало збудовані, з численними порушеннями. Ці будови перетворилися на купи сміття. Зруйновано щонайменше 13 тисяч житлових будинків.

За словами губернатора Каміла, понад 320 осіб отримали травми та каліцтва. Загиблих та постраждалих продовжують знаходити у віддалених частинах провінції. Медичну допомогу доводиться у деяких місцях надавати на парковках, оскільки лікарні залишились без електрики.

Підземні поштовхи відчули на собі й мешканці Джакарти, столиці Індонезії. Тисячі людей у паніці кинулися на вулиці. Розповідають, що в офісах та магазинах тряслася підлога під ногами. І це тривало кілька хвилин.

В Індонезії землетруси трапляються досить часто. Це одна з країн вогняного кільця тектонічної активності в Тихому океані. У 2018 році внаслідок землетрусу на острові Сулавесі загинуло понад 2 тисячі людей.

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